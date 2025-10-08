Γάζα: Τι κρύβει η «συγκρατημένη αισιοδοξία» του Ισραήλ

Τρίτη ημέρα συνομιλιών στο Σαρμ ελ Σείχ της Αιγύπτου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, συμμετέχουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες με παρόντες σήμερα και τους δύο απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Εκεί βρίσκεται και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενισχύοντας το βάρος των διαβουλεύσεων.

Οι συνομιλίες θεωρούνται οι πιο κρίσιμες από την έναρξη αυτής της εβδομάδας, καθώς συγκεντρώνουν σημαντική διεθνή εκπροσώπηση. Από πλευράς Ισραήλ συμμετέχει ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας και υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενώ από το Ισραήλ δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις. Ωστόσο, πηγές, αναφέρουν συγκρατημένη αισιοδοξία, με την κύρια προτεραιότητα του Ισραήλ να παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων. Μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αναμένεται να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του σχεδίου που έχει παρουσιάσει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αραβικά μέσα και συνέντευξη στελέχους της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο, έχουν ήδη ανταλλαγεί οι λίστες των ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων, ώστε να ξεκινήσει η πρώτη φάση της συμφωνίας. Παράλληλα, πηγές από το Ισραήλ αναφέρουν ότι η χώρα δεν προτίθεται να αποδεχθεί την απελευθέρωση υψηλόβαθμων βαρυποινιτών από την Χαμάς, αν και υπάρχει η πρόθεση να επιστρέψουν 48 όμηροι στις οικογένειές τους.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών και μάλιστα κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Αίγυπτο σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας.

Από την πλευρά της Τουρκίας, συμμετέχει ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, ενώ σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ έχει επικοινωνήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητώντας του να ασκήσει πίεση στη Χαμάς ώστε να αποδεχθεί το σχέδιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο αραβικός κόσμος φαίνεται να συγκλίνουν προς την υλοποίησή του.

Νέα Ισραηλινή αναχαίτηση στολίσκου με προορισμό τη Γάζα

Την ίδια στιγμή, στο Ισραήλ, οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκοψαν έναν ακόμη στολίσκο με περίπου 150 άτομα που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν σε λιμάνι του Ισραήλ και αναμένεται να απελαθούν άμεσα.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται σε κρίσιμο κλίμα, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για το εάν θα επιτευχθεί μια πρώτη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.