Έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ επειδή πεινούσε αυτός και ο άρρωστος πατέρας του

Μια υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της φτώχειας και της ανάγκης είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Ένας άνδρας οδηγήθηκε στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κλοπή τυριών αξίας 25 ευρώ από σούπερ μάρκετ.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι η απολογία του άνδρα στο Αυτόφωρο Μονομελές, όπως μεταφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσό.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως προέβη στην κλοπή επειδή πεινούσε ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του. Η πράξη του, επομένως, φέρεται να ήταν μια πράξη απόλυτης ανάγκης για την εξασφάλιση τροφής.

«Αφού παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές την πράξη του δήλωσε με μια αφοπλιστική -για μένα-ειλικρίνεια (εύχομαι να μην έχω πέσει έξω), ότι τα πήρε για να τα καταναλώσει αυτός κι ο ασθενής πατέρας του, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης καθώς μένουν σε προνοιακή δομή αφού αδυνατούν να βρουν στέγη αλλού. Δουλεύει οικοδομή «μαύρα» - όπως είπε απολογούμενος - αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…» περιέγραψε ο Δημήτρης Βερβεσός και συμπλήρωσε: «Προς τιμήν της έδρας και του εισαγγελέα ανέβαλε για κρείσσονες για να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τα χρήματα μέχρι την μετ’ αναβολή δικάσιμο για να εξοφλήσει τα τυριά που έκλεψε, ώστε να ελαφρύνει τη θέση του. Υπάρχει κι αυτή η πλευρά της κοινωνίας που ζει (διαβιεί) δίπλα μας στην πόλη, αφενός υπάρχουν και αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στο σώμα αφετέρου να τα λέμε».

Αναλυτικά τι λέει ο Δημήτρης Βερβεσός

«Χτες στο Αυτόφωρο Μονομελές περιμένοντας να καταθέσω μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της συναδέλφου Ζωής Σπυροπούλου για την επίθεση που δέχτηκε από αντίδικο της πρόσφατα εντός του χώρου του πρώην Ειρηνοδικείου μετά ακριβώς το πέρας της δίκης που είχε συμμετάσχει ως πληρεξούσια (σ.σ. ο δράστης καταδικάστηκε πρωτοδίκως χτες σε 11 μήνες φυλάκιση)έζησα και με πολλούς συναδέλφους που ήταν παρόντες το ακόλουθο περιστατικό:

Στο προηγούμενο πινάκιο ένας νεαρός άνδρας ημεδαπός κατηγορείτο για κλοπή τυριών από? σούπερ μάρκετ συνολικής αξίας 25€ για μεταπώληση(!!!)

Αφού παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές την πράξη του δήλωσε με μια αφοπλιστική -για μένα-ειλικρίνεια (εύχομαι να μην έχω πέσει έξω),ότι τα πήρε για να τα καταναλώσει αυτός κι ο ασθενής πατέρας του, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης καθώς μένουν σε προνοιακή δομή αφού αδυνατούν να βρουν στέγη αλλού δουλεύει οικοδομή «μαύρα»-όπως είπε απολογούμενος-αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…

Προς τιμήν της έδρας και του εισαγγελέα ανέβαλε για κρείσσονες για να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τα χρήματα μέχρι την μετ’ αναβολή δικάσιμο για να εξοφλήσει τα τυριά που έκλεψε, ώστε να ελαφρύνει τη θέση του

Υπάρχει κι αυτή η πλευρά της κοινωνίας που ζει (διαβιεί!!!) δίπλα μας στην πόλη, αφενός υπάρχουν και αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στο σώμα αφετέρου να τα λέμε».