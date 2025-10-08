Ιλίσια: Η στιγμή που άνδρας αφήνει χάρτινη σακούλα έξω από την Jacky.O

Στη συνέχεια, αφήνει τη σακούλα έξω από τη ντισκοτέκ και λίγα λεπτά αργότερα, στις 22:00, ο εκρηκτικός μηχανισμός θα εκραγεί, προκαλώντας ζημιές σε τζαμαρία και αυτοκίνητα.

Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν από την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού στη γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια . Στο παρακάτω οπτικό υλικό, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cnn.gr , μαυροφορεμένος άνδρας γύρω στις 21:55 το βράδυ της Τρίτης (07/10/25) κινείται με γρήγορο βήμα στη Μιχαλακοπούλου, κρατώντας στο χέρι του μία χάρτινη σακούλα.

Κύκλωμα της νύχτας πίσω από το «χτύπημα»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός που τοποθετήθηκε ήταν μικρής ισχύος, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο το «χτύπημα» να ήταν προειδοποιητικό μήνυμα από ανθρώπους της νύχτας στον ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισαν μικρή ποσότητα δυναμίτη και φιτίλι, ενώ ζημιές σε τζαμαρία και ένα αυτοκίνητο προκλήθηκαν από την έκρηξη.

«Δεν έχω διαφορές με κανέναν»



Ο ιδιοκτήτης είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν και πως δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι κάποια κυκλώματα της νύχτας ήθελαν να στείλουν μήνυμα για την παρουσία τους στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους το επόμενο διάστημα, εκβιάζοντας για μερίδιο από τη νύχτα.