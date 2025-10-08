Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβολή έδωσε η αστυνομία στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, με σκοπό να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Έπειτα από 23 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέα παραγγελία θα σταλθεί από την αστυνομία στην οποία θα αναφέρονται οι εξετάσεις που επιθυμεί η οικογένεια Ρούτσι να γίνουν στη σορό, ενώ καλείται να ορίσει και δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος τη διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικό ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Η ημερομηνία της εκ νέου εκταφής αναμένεται να γίνει γνωστό μέσα στις επόμενες μέρες.