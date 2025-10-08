Σώθηκε από θαύμα! Η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι στο Λαύριο- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Χθες το μεσημέρι σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στην πόλη του Λαυρίου, όταν μπαλκόνι από διώροφο κτίριο κατέρρευσε, πέφτοντας στο δρόμο και προκαλώντας πανικό.

Από την πτώση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μέρος του στηθαίου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο μπαλκόνι, το οποίο υποχώρησε από το βάρος και κατέληξε στο οδόστρωμα, ακριβώς μπροστά από ένα φαρμακείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr, το μπαλκόνι καταρρέει και προσγειώνεται δίπλα από μια γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, η οποία σώθηκε από καθαρή τύχη.