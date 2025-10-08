H Γκρέτα Τούνμπεργκ πέρασε Ισραηλινό όμηρο για Παλαιστίνιο κρατούμενο- Η αντίδραση της οικογένειάς του

«Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις», σχολίασε η αδελφή του
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ που ανέβασε στα social media με σκοπό να ευαισθητοποίησει τον κόσμο σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστίνιων από το Ισραήλ.
Χωρίς να το ξέρει, ανέβασε φωτογραφία ενός σκελετωμένου άνδρα που όμως είναι Ισραηλινός αιχμάλωτος της Χαμάς.
Η πρώτη ανάρτηση των φωτογραφιών, έγινε την περασμένη Δευτέρα (06.10.2025) από μέλος του στόλου Global Sumud Flotilla που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα. Τη φωτογραφία αναδημοσίευσε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ που επίσης συμμετείχε στην αποστολή για τη Γάζα και ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες που απελάθηκαν από το Ισραήλ.
«Τα βάσανα των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν είναι θέμα γνώμης, είναι γεγονός σκληρότητας και απανθρωποποίησης. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει σύνορα», αναγραφόταν στην ανάρτηση χωρίς κανείς να καταλάβει πως από τους 3 άνδρες που εμφανίζονταν στην φωτογραφία, ο ένας ήταν Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς.
Ο συγκεκριμένος άνδρας, είναι ο Evyatar David ο οποίος κρατείται στις σήραγγες της Χαμάς από την ημέρα που η οργάνωση προκάλεσε το μακελειό στο μουσικό φεστιβάλ Supernova. Η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε σε βίντεο της Χαμάς πριν από λίγους μήνες, δείχνοντας τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι όμηροι.
Η αδελφή του, αποφάσισε να σχολιάσει την ανάρτησή της γράφοντας «Πρέπει να κάνεις έρευνα πριν δημοσιεύσεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις».
«Στην έκτη διαφάνεια, συμπεριλάβατε μια φωτογραφία ενός Ισραηλινού ομήρου που η Χαμάς σκόπιμα τον άφησε να λιμοκτονήσει. Αυτός είναι ο Εβιάταρ Ντέιβιντ», έγραψε.
