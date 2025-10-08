Μεσσηνία: Κοντά στη σύλληψη του δράστη- Το δρομολόγιο που ακολούθησε- Είδε τον επιστάτη, τον προσπέρασε και πυροβόλησε τον 68χρονο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ, στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πληροφορίες πως η Αστυνομία ίσως έχει βρει ίχνη της μηχανής, με την οποία διέφυγε ο δράστης και σε ποιον μπορεί να ανήκει, σύμφωνα με το MEGA.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ήταν μάρτυρας στη δολοφονία και όπως αναφέρει, είδε τον δράστη να μπαίνει στο κάμπινγκ, να προσπερνά τον επιστάτη και στη συνέχεια να πυροβολεί τον θείο του. Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, με τον δράστη να τον πυροβολεί.

Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η έκτη σφαίρα, που εν τέλει κατέληξε σε τροχόσπιτο, προοριζόταν για τον ανιψιό του θύματος.

Το δρομολόγιο του δράστη με τη μοτοσυκλέτα

Τον νεαρό, λεπτό, ξανθό άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε σκούτερ και κατεγράφη να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί.

Τα πλάνα από το βίντεο αποτυπώνουν τη φυγή του από το κάμπινγκ.

Ο άνδρας φέρεται να κινείται με ένα σκούτερ, με κατεύθυνση προς Μεθώνη και Πύλο στις 20:20. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, πήρε την έξοδο της Γιάλοβας και στη συνέχεια έστριψε προς Κορυφάσιο. Η ώρα ήταν 21:09.

Παραμένει άγνωστο γιατί ο δράστης επέλεξε να διανύσει μία απόσταση 32,8 χιλιομέτρων με σκούτερ, ενώ, παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν υπήρχε και συνεργός που τον περίμενε σε κάποιο σημείο της διαδρομής.