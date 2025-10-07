Φονικό στη Φοινικούντα: Ασύλληπτος ο δράστης- Εξετάζονται κάμερες ασφαλείας, άγνωστα τα κίνητρα

Σκηνές αγωνίας και βαθιάς ανασφάλειας επικρατούν στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, μετά το σοκαριστικό διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ της περιοχής.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του – στενός του φίλος – έπεσαν νεκροί από σφαίρες μέσα στον χώρο εργασίας τους, με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος παρά τις εντατικές έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια του επιχειρηματία ζητά απαντήσεις και εστιάζει στην αποκάλυψη του κινήτρου πίσω από τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά: από προσωπικές διαφορές μέχρι πιο σύνθετα σενάρια.

Είχαν εκφράσει φόβους για την ασφάλεια τους

Ο άτυχος ιδιοκτήτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, γνωστός για την ευγένεια και τη διακριτικότητα του. Άνθρωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν πως τον τελευταίο καιρό είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά του, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί τότε η απαιτούμενη βαρύτητα.

Η σχέση του με τον επιστάτη ήταν μακροχρόνια, χτισμένη πάνω σε εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό. Ο βίαιος θάνατος και των δύο ανδρών έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, που δηλώνει σοκαρισμένη από την πρωτοφανή εγκληματική ενέργεια.

Έρευνες, κάμερες και καταθέσεις

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, συγκεντρώνοντας καταθέσεις από καταστηματάρχες και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζουν ενδελεχώς το υλικό από κάμερες ασφαλείας των γύρω επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο, ωστόσο απαιτεί προσεκτική επεξεργασία για την ταυτοποίηση του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται αν υπήρξαν προστριβές ή άλλες καταστάσεις που να συνδέονται με τα θύματα και να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας.

Οι κάτοικοι περιγράφουν ένα κλίμα φόβου και θλίψης. Πολλοί κάνουν λόγο για μια περιοχή που φημιζόταν για την ηρεμία και την τουριστική της ανάπτυξη, η οποία όμως δεν έχει ξαναβιώσει παρόμοιο περιστατικό βίας.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη να ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε τραύματα από δύο σφαίρες, ενώ ο 60χρονος από τρεις σφαίρες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος.