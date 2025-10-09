Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
«Οι παρέες ξανασμίγουν» στο Welcome to UP 2025: Μεγάλη συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Λαϊκή βραδιά στο Πανεπιστήμιο Πατρών με Παπαδόπουλο, Δεληκούρα, Σαρρή και Παπαδόπουλο

Το Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας πάλλεται από ρυθμό, συναίσθημα και νοσταλγία.

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, εξελίσσεται η μεγάλη συναυλία «Οι παρέες ξανασμίγουν», μια μουσική γιορτή που έχει φέρει κοντά γενιές και παρέες, κάτω από τον φθινοπωρινό ουρανό της Πάτρας.

Στη σκηνή βρίσκονται τέσσερις αγαπημένοι καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο:
ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Δεληκούρας από τα Παιδιά από την Πάτρα,
ο Γιώργος Σαρρής από τους Ζιγκ Ζαγκ,
και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος από τους Οπισθοδρομικούς.

Μαζί τους, η Ευδοκία Ράπτη, με τη νεανική της ενέργεια και τη δυναμική σκηνική παρουσία, δίνει μια φρέσκια πνοή στη βραδιά.

Το κοινό έχει γεμίσει ασφυκτικά τον χώρο, τραγουδά, χορεύει και συμμετέχει ενεργά, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι. Από τα πρώτα κιόλας τραγούδια, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη — γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και ρυθμό.

Η σκηνή φωτίζεται από τη ζωντάνια των καλλιτεχνών και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική ενώνει και ότι οι παρέες όντως ξανασμίγουν, εκεί όπου υπάρχει κέφι, ψυχή και μελωδία.

