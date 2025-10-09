Welcome to UP 2025- Animasyros και «Ωρίων»: Δύο όψεις της ίδιας μαγικής βραδιάς στο Πανεπιστήμιο Πατρών- ΦΩΤΟ

Το Πάρκο της Ειρήνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μεταμορφωθεί σε έναν μαγικό υπαίθριο κινηματογράφο και ένα παράθυρο προς τα άστρα, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025.

Στο γρασίδι, φοιτητές και επισκέπτες απολαμβάνουν ένα Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Animation, με προβολές μικρού μήκους ταινιών από το διεθνώς αναγνωρισμένο Animasyros, το κορυφαίο φεστιβάλ animation της Ελλάδας. Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή και χαλαρή, με τους συμμετέχοντες να κάθονται σε κουβέρτες και μαξιλάρια κάτω από τον ουρανό της Πάτρας, παρακολουθώντας ιστορίες που ζωντανεύουν μέσα από την τέχνη του animation.

Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα πιο πέρα, η Αστρονομική Ομάδα “Ωρίων” έχει στήσει τηλεσκόπια, προσκαλώντας το κοινό να παρατηρήσει τον έναστρο ουρανό πάνω από την πόλη. Με τη βοήθεια των μελών της ομάδας, φοιτητές και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν πλανήτες, άστρα και σεληνιακούς κρατήρες, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια σπάνια εμπειρία συνύπαρξης τέχνης και επιστήμης.

Η Πάτρα ζει απόψε μια διπλή γιορτή πολιτισμού και γνώσης, όπου ο κινηματογράφος και η αστρονομία συναντιούνται στο φυσικό τοπίο του Πανεπιστημίου, χαρίζοντας στο κοινό εικόνες και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.