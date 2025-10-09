Welcome to UP 2025: Το κέφι χτυπάει κόκκινο με Σκιαδαρέσες, TechDreamers και ΝΕΜΙΑ- Το πρόγραμμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου

Η Παρασκευή 10 Οκτωβρίου σηματοδοτεί την προτελευταία μέρα του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, και το κέφι στο Πανεπιστήμιο Πατρών χτυπάει… κόκκινο! Μία μέρα γεμάτη δράση, μουσική, δημιουργία και περιπέτεια περιμένει φοιτητές και επισκέπτες στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας αλλά και στο Αγρίνιο.



Οι δραστηριότητες ξεκινούν νωρίς το πρωί με αθλητικά παιχνίδια και γυμναστική στο Πάρκο της Ειρήνης, ενώ όσοι αγαπούν την περιπέτεια μπορούν να συμμετάσχουν στο Magic Bus Patras Tour. Σημαντική στιγμή για τους λάτρεις της επιστήμης είναι η ηλιακή παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ξεναγήσεις στο οινοποιείο της Achaia Clauss, στο Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.



Η δημιουργικότητα κυριαρχεί στο καρναβαλικό εργαστήριο, όπου μικροί και μεγάλοι θα φτιάξουν μπάστακες και άλλα μικρά έργα τέχνης, συνοδευόμενα από μουσική και χορό. Παράλληλα, ο UP FM θα μεταδίδει ζωντανά μουσική και εκπομπές, δημιουργώντας ατμόσφαιρα.



Το απόγευμα κορυφώνεται με δραστηριότητες που συνδυάζουν γυμναστική και ψυχαγωγία, όπως το pop up training session από το ICON Fitness, και πολιτισμό με τη χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Η μέρα κλείνει με συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συναυλία από τις μοναδικές Σκιαδαρέσες και ένα δυναμικό party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers, που θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη!



Στο Αγρίνιο, η μέρα ξεκινά με την υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού και κορυφώνεται το βράδυ με συναυλία του συγκροτήματος ΝΕΜΙΑ στην Πλατεία Δημοκρατίας, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στην πόλη.



Η προτελευταία μέρα του Welcome to UP 2025 αποδεικνύει ότι η ενέργεια, η δημιουργικότητα και η διασκέδαση δεν έχουν όρια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μας περιμένει να ζήσουμε μαζί του μια μέρα γεμάτη χρώμα, μουσική και κέφι!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

12.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00

Ηλιακή Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 17.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη)

16.30

Pop up training session: dynamic stretch από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

19.30

Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

19.30-21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00

Συναυλία με τις Σκιαδαρέσες στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

23.00

Party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00

Συναυλία με το Συγκρότημα «ΝΕΜΙΑ» Στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας- Ώρα 21.00

Οι δίδυμες αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες του ηθοποιού Γεράσιμου Σκιαδαρέση, γνωστές για τα αυθεντικά και συναισθηματικά τους τραγούδια, τα οποία πραγματεύονται θέματα αγάπης, έρωτα, χαρές και λύπες, έρχονται για να τραγουδήσουν τραγούδια αληθινά, ακομπλεξάριστα, βγαλμένα από την ψυχή. Εκπροσωπούν τη συναισθηματική αβεβαιότητα της δικής τους γενιάς, αλλά και άλλων γενεών και ανοίγουν νέους δρόμους στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά τον ήχο, το συναίσθημα, την έκφραση και τον ρόλο της στην τέχνη.

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ TECHDREAMERS

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα 23.00

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ κλείνει τη βραδιά της Παρασκευής με ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής και την ενέργεια των TechDreamers! Οι TechDreamers υπόσχονται ένα εκρηκτικό set γεμάτο beats και ήχους που θα κρατήσουν ζωντανό τον παλμό της Πανεπιστημιούπολης μέχρι αργά.

H ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα: 18.30- 19.30,

Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσει το φετινό της πρόγραμμα στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025.

Από το 2000, η Χορωδία, που σήμερα αριθμεί περίπου 60 μέλη, πλαισιώνεται από ολιγομελή ορχήστρα με ποικιλία οργάνων. Έχει δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ, συναντήσεις χορωδιών και πανεπιστημιάδες, αποσπώντας άριστες κριτικές και τιμητικές διακρίσεις.

Τον Μάιο του 2014, η Χορωδία βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης».

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΜΙΑ

Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο- Ώρα: 20:00

Έντεχνο και ροκ ρεπερτόριο, με ηλεκτρικούς και ακουστικούς ήχους με τη «ματιά» μιας φρέσκιας νεανικής μπάντας. Οι ΝΕΜΙΑ, με την ενέργεια και τη μουσική τους ευστροφία, αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ερμηνεύοντας κλασικά ελληνικά ροκ κομμάτια, καθώς και ευφάνταστες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Το Αγρίνιο μπαίνει στο κλίμα του φεστιβάλ με μια δυνατή εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.



To Welcome to UP 2025 διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/