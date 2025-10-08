«Οι παρέες ξανασμίγουν» στην Πάτρα με αφορμή το Welcome to UP 2025

Η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ θα είναι μια μέρα γεμάτη ενέργεια, χαρά και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες!

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο, από νωρίς το πρωί, οι φοιτητές και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και υπαίθρια γυμναστική, να περιηγηθούν στους μαγευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, να δημιουργήσουν μικρές καρναβαλικές κατασκευές, να συμμετάσχουν σε mini εκδηλώσεις γεμάτες μουσική, χορό και γέλιο, αλλά και να ξεναγηθούν στο οινοποιείο της Achaia Clauss.



Το απόγευμα και το βράδυ, η ατμόσφαιρα κορυφώνεται με θεατρική παράσταση, κινηματογραφικά δρώμενα και μια μοναδική συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου καλλιτέχνες με σημείο αναφοράς την Πάτρα θα γεμίσουν τον χώρο με μουσική και ενέργεια!



Στο πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζουν η παράσταση «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάρλοου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, οι προβολές από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης, η Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ στη Βίλα Κόλλα και η μεγάλη συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη).

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



12.00 – 18.00



Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



10.00 – 18.30



Magic Bus Patras Tour



12.00



Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)



12.00 – 14.00



Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών



12.00 – 14.00



Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



12.00 – 17.00



UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



13.00



Pop up training session: pilates από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη



15.00



Pop up training session: functional από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη



16.30 – 17.30



Υπαίθρια Yoga (Πανεπιστημιούπολη)



19.00



Εγκαίνια έκθεσης Θεάτρου Σκιών – «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)



19.00



Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)



19.00 – 20.00



Συζήτηση σχετικά με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με αφορμή την παράσταση του «Θεάτρου Πορεία» (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)



20.00



«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά κ.α. (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)



19.30 – 21.00



Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



21.00 – 22.00



Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



21.30



Συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)



+ ΑΓΡΙΝΙΟ



10.00 – 13.00



Υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού (Είσοδος Δημαρχείου Αγρινίου)



11.00



Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Yogilates Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας (Πανεπιστημιακός χώρος Αγρινίου)



Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΑ»



Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, έρχεται στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για μια μοναδική βραδιά, στις 9 Οκτωβρίου και ώρα 20:00, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/Φοιτητριών.



Ο Δημήτρης Τάρλοου υπογράφει την πρώτη του σκηνοθεσία στο αρχαίο δράμα, παρουσιάζοντας μια τραγωδία-καθρέφτη της ανθρώπινης συνείδησης, της δικαιοσύνης και της βίας.



Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν η κοινωνική αδικία και οι ολοκληρωτισμοί, η Ηλέκτρα αποκτά τραγική επικαιρότητα, θέτοντας διαχρονικά και βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα:

Ποιο είναι το τίμημα της εκδίκησης;

Είναι η βία ποτέ δικαιολογημένη;

Μπορεί να υπάρξει λύτρωση χωρίς απώλεια;



Ο Σοφοκλής, με την περίτεχνη συμμετρία των 1.510 στίχων του έργου, αποτυπώνει την ψυχική πάλη της Ηλέκτρας, μιας γυναίκας που δεν παραδίδεται στη μοίρα, αλλά ορθώνει ανάστημα ενάντια στη βαρβαρότητα. Η θεατρική ανάγνωση του Δημήτρη Τάρλοου αναδεικνύει την ηρωίδα όχι μόνο ως τραγικό πρόσωπο, αλλά και ως φωνή αντίστασης και ανεξαρτησίας.



Συντελεστές



Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Κουτσοκώστα, Αρίστη Τσέλου

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δέσποινα-Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Βοηθοί φωτιστή: Χάρης Δάλλας, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Διανομή

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Αίγισθος: Δημήτρης Τάρλοου

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

Χορός (αλφαβητικά): Ελένη Βλάχου, Ελένη Σίστη, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Ιωάννα Λέκκα, Μάρω Σταυρινού, Άννα Συμεωνίδου, Χαρά Τζόκα

*Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας



Την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 – 20.00 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών αίθουσα Ι.10 σε συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Βολανάκη. Οι σύντομες εισηγήσεις από τις/τους: Αναπληρωτή Καθηγητή Άγι Μαρίνη (η δραματουργία της Ηλέκτρας του Σοφοκλή), Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα (ο γυναικείος θρήνος ως δημόσια διαμαρτυρία και πολτική πράξη) και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Αρβανίτη (σημαντικές παραστασιακές εκδοχές της Ηλέκτρας) θα ανοίξουν την συζήτηση με το κοινό.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ ΠΑΡΕΕΣ ΞΑΝΑΣΜΙΓΟΥΝ»



Χρήστος Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Δεληκούρας, Γιώργος Σαρρής, Θοδωρής Παπαδόπουλος



Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα 21.30



Ξαναβρίσκουμε τις παρέες μας και γινόμαστε ένα, με την πιο εκλεκτή και κεφάτη παρέα του ελληνικού τραγουδιού!



Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Δεληκούρας από τα Παιδιά από την Πάτρα, ο Γιώργος Σαρρής από τους Ζιγκ Ζαγκ, και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος από τους Οπισθοδρομικούς, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, για μια μουσική συνάντηση που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι θέλουμε.



Μέλη από μερικά από τα πλέον αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα – ερμηνευτές, μουσικοί και συνθέτες – με ιστορία δεκαετιών, επιτυχίες που έγιναν ύμνοι γενεών, συνεργασίες με όλα τα «ιερά τέρατα» της ελληνικής μουσικής, έρχονται με τον ενθουσιασμό μικρών παιδιών και την εμπειρία ετών, για να στήσουν μια μοναδική παράσταση.



Μια βραδιά γεμάτη κέφι και ευαισθησία, τραγούδια που μας έκαναν να ερωτευτούμε, να ξεφαντώσουμε και να συγκινηθούμε.



Μαζί τους η Ευδοκία Ράπτη.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλωσορίζει τους φοιτητές/τριες και τους καλεί να συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις, να γνωριστούν μεταξύ τους και να γίνουν μέρος μιας ζωντανής και ενεργής κοινότητας.



To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/