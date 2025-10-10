Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Η Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμάται με το Νόμπελ Ειρήνης 2025

Όπως υπενθυμίζει η επιτροπή, το βραβείο απονέμεται σε άτομο ή οργανισμό που έχει συμβάλει “στην ενίσχυση της αδελφοσύνης μεταξύ των εθνών, στη μείωση των στρατών και στην προώθηση της ειρήνης”.

“Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το #NobelPeacePrize του 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία” αναφέρει η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού των βραβείων Νόμπελ.

“Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η φετινή βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο αποτελεί ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Η κα Ματσάδο υπήρξε βασική, ενοποιητική μορφή σε μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία της δημοκρατίας: η κοινή μας θέληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα κι αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος“, αναφέρει η Επιτροπή.