Girly bangs: O Δημήτρης Γιαννέτος χάρισε ακόμα ένα iconic hair look στη Ντέμι Μουρ

Από τους πιο περιζήτητους hair stylists στο Χόλιγουντ, ο Δημήτρης Γιαννέτος συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία του με τη αειθαλή star Ντέμι Μουρ.

Αυτή τη φορά έκοψε κοριτσίστικες αφέλειες στο μέτωπό της και η ηθοποιός μνημόνευσε το αντίστοιχο κούρεμα που είχε στα νιάτα της. Συγκεκριμένα, ανέβασε την τωρινή της εικόνα συγκριτικά με το αλλοτινό look στο φιλμ «Striptease» τρεις δεκαετίες πριν!

Τα girly bangs είναι super trendy αυτή την περίοδο διεθνώς και συνδυάζονται τέλεια με το φιλάρισμα. Αν διαθέτετε μαλλιά που «σηκώνουν» μακρύ μήκος και ντεγκραντέ αποτέλεσμα μη διστάσετε!

Η Μουρ είχε τέτοιο χτένισμα στα nineties όταν καθιερώθηκε ως όνομα. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννέτος το αναβίωσε από το 1996. Αφορμή ήταν η συμμετοχή της στην ταινία μικρού μήκους του οίκου Gucci που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο σε καλλιτεχνική διεύθυνση Demna Gvasalia. Ο γνωστός κομμωτής πίστεψε πως η Μπάρμπαρα Γκούτσι που υποδύεται, απαιτούσε νεανικό και trendy κούρεμα. Το ονόμασε μάλιστα Gucci Bangs στην σχετική ανάρτησή του.