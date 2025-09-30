Δούκισσα Νομικού: Ξανά στο παριζιάνικο catwalk της L’ Oreal, όπου αποθεώθηκε η Τζέιν Φόντα

Η Ελληνίδα καλλονή ήταν ωραιότερη από ποτέ, δείτε και τις άλλες celebrities που τη συναγωνίστηκαν σε λάμψη

Πλάι στο ζωντανό θρύλο του Χόλιγουντ, την ηθοποιό ακτιβίστρια και διαχρονικό beauty icon Τζέιν Φόντα, περπάτησε η Ελληνίδα καλλονή Δούκισσα Νομικού. Ως πρέσβειρα του κολοσσού L’Oreal, είχε την τύχη να σμίξει ακόμα μια φορά με την 87χρονη Αμερικανίδα super star επί σκηνής στη γαλλική πρωτεύουσα. Ηταν πάνω στην καθιερωμένη, πελώρια πασαρέλα του Women’s Empowerment fashion show, που σηματοδοτεί κάθε χρόνο την Paris Fashion Week. H L’Oréal Paris μεταμόρφωσε το ιστορικό Hôtel de Ville σε σκηνικό που τιμά εκείνο «που αξίζει πραγματικά».