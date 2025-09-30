Δούκισσα Νομικού: Ξανά στο παριζιάνικο catwalk της L’ Oreal, όπου αποθεώθηκε η Τζέιν Φόντα

Η Ελληνίδα καλλονή ήταν ωραιότερη από ποτέ, δείτε και τις άλλες celebrities που τη συναγωνίστηκαν σε λάμψη
Πλάι στο ζωντανό θρύλο του Χόλιγουντ, την ηθοποιό ακτιβίστρια και διαχρονικό beauty icon Τζέιν Φόντα, περπάτησε η Ελληνίδα καλλονή Δούκισσα Νομικού.
Ως πρέσβειρα του κολοσσού L’Oreal, είχε την τύχη να σμίξει ακόμα μια φορά με την 87χρονη Αμερικανίδα super star επί σκηνής στη γαλλική πρωτεύουσα.
Ηταν πάνω στην καθιερωμένη, πελώρια πασαρέλα του Women’s Empowerment fashion show, που σηματοδοτεί κάθε χρόνο την Paris Fashion Week. H L’Oréal Paris μεταμόρφωσε το ιστορικό Hôtel de Ville σε σκηνικό που τιμά εκείνο «που αξίζει πραγματικά».
Διασημότητες κάθε καταγωγής, ιδιότητας και ηλικίας εκφράζουν το οικουμενικό μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης και αειθαλούς ομορφιάς.
Την επίδειξη του 2025 άνοιξε η λευκοντυμένη Καλιφορνέζα super model Κένταλ Τζένερ ενώ την «έκλεισε» σε κλίμα αποθέωσης η Τζέιν Φόντα.
Συμμετείχαν επίσης Ελεν Μίρεν, Βαιόλα Ντέιβις, Αντι Μακ Ντάουελ, Εύα Λονγκόρια, Χάιντι Κλουμ, Φιλιπίν Μπολιέ, Κάρα Ντελεβίν, Κόκο Ροσά, Σίντι Μπρούνα, Σιμόν Ασλει κ.α.
Όπως έχει δηλώσει η Τζέιν Φόντα, που αντιπροσωπεύει εδώ και χρόνια τη L’ Oreal στις καμπάνιες καλλυντικών της «Η πιο απίστευτη ομορφιά και ο πιο ικανοποιητικός τρόπος ζωής προέρχονται από την επιβεβαίωση της δικής σου μοναδικότητας». Χθες περπάτησε με αυτοπεποίθηση, ντυμένη πάλι σε ασημί, με στενή τουαλέτα από παγιέτες, διατηρώντας φυσικά τα λευκογκρίζα της μαλλιά.
Η Δούκισσα Νομικού ανέβασε εικόνες του event στο διαδίκτυο γράφοντας το σύνθημα της βραδιάς «Liberte. Egalite. Sororite (Ελευθερια. Ισότητα. Ανεξαρτησία). We are all worth it».
Ηταν πραγματικά πανέμορφη με καταπληκτικό μακιγιάζ, νέο φιλαριστό κούρεμα με σκούρες ρίζες και αστραφτερή μαύρη τουαλέτα με ντραπέ μπούστο.
*φωτογραφίες περιοδικό WWD και Facebook
