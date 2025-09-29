Mε Ralph Lauren νυφικό η Σελένα Γκόμεζ, παντρεύτηκε στη Σάντα Μπάρμπαρα

Η δημοφιλέστατη στην Αμερική star είπε το «ναι» στον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο
H 33χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο στη Σάντα Μπάρμπαρα.
Το νυφικό της αποκαλύφθηκε από δικές της φωτογραφίες στο Instagram. Όπως αναμενόταν, η Τεξανή star διάλεξε ένα κλασικό ρομαντικό νυφικό Ralph Lauren, οίκος που έντυσε και τον 37χρονο γαμπρό.
Η Σελένα δεν υποκύπτει ποτέ σε τολμηρά και περιστασιακά trends. Το νυφικό της ήταν από δαντέλα και σατέν με ψηλό λαιμό (halter neck) και γυμνή πλάτη. Ηταν χτενισμένη με χωρίστρα στο πλάι και χοντρές μπούκλες ενώ το μακιγιάζ ήταν πολύ διακριτικό, σε nude καφέ τόνους, με ροζ χείλη. Την custom wedding gown θαύμασαν 170 καλεσμένοι, ανάμεσα στους οποίους και η Τέιλορ Σουίφτ που στάθηκε δίπλα της ως παράνυφος. Η ανθοδέσμη από μικρά ανθάκια φτιάχθηκε από την ίδια τη νύφη για την πρωινή τελετή του περασμένου Σαββάτου.
Σε νέο στιγμιότυπο η Σελένα εμφανίζεται και με δεύτερο bridal look, ακόμα πιο παραμυθένιο, στράπλες, με έντονη δαντέλα και πλούσιο, τούλινο πέπλο.
