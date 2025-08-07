«Rare», το πρώτο άρωμα της Σελένα Γκόμεζ, εύχρηστο και σε κινητικά ασθενείς

Η 33χρονη Τεξανή star κάνει πράξη την έννοια της συμπερίληψης καθώς πάσχει από λύκο
Καραμέλα, φυστίκι, ροζ πιπέρι είναι οι βασικές νότες του αρώματος «Rare» που μόλις λάνσαρε η δημοφιλέστατη στην Αμερική, Σελένα Γκόμεζ.
Kυκλοφόρησε μόλις σήμερα από την δική της εταιρεία ειδών ομορφιάς Rare Beauty, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται στα Sephora. Τα διεθνή media μιλούν για ένα ζεστό και απολαυστικό άρωμα, αλλά κυρίως προσβάσιμο σε όλους: Το σχήμα του μπουκαλιού είναι προσαρμοσμένο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ενώ προσφέρει επιπλέον επιλογές για πλήρη εξατομίκευση της όσφρησης.
Για να ολοκληρωθεί η συσκευασία συνεργάστηκαν ειδικοί θεραπευτές χεριών ώστε να επιτευχθεί εργονομικός σχεδιασμός. Η Σελένα σκέφτηκε άτομα με αρθρίτιδα ή λύκο (πάθηση από την οποία πάσχει η ίδια). Ηδη είναι πολυσυζητημένη η επιλογή της για συμπερίληψη στο χώρο της ομορφιάς.
Η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει κινηθεί σε τέτοιο πνεύμα και παλιότερα επανασχεδιάζοντας το viral υγρό ρουζ της με ένα ευκολότερο στη χρήση applicator. «Ξέρω πόσο απογοητευτικό είναι όταν ένα προϊόν δείχνει όμορφο αλλά είναι δύσκολο να το ανοίξεις ή να το χρησιμοποιήσεις» έχει δηλώσει η ίδια.
Επιπλέον, σε promo ανάρτησή της στο Instagram η Σελένα εξηγεί: «Ήθελα να δημιουργήσω ένα άρωμα που να εξελίσσεται με την ώρα». Γιατί μπορεί να συνδυαστεί με balm για διαφορετικές αρωματικές εμπειρίες. Πρόκειται για τα Amber Vanilla, Floral Peony Blossom, Fresh Bergamot και Woody Oak. Το αποτέλεσμα; Ευωδιάζει σαν επιδόρπιο, αλλά με ένα μυστηριώδες twist που συναρπάζει.
Σε δεύτερο επίπεδο το «Rare» μυρίζει τζίντζερ και σανταλόξυλο ενώ περιέχει πολλά ακόμα συστατικά από όλο τον κόσμο. Πίσω από τη σύνθεση είναι ο μοναδικός Jérôme Epinette. Πάνω από όλα όμως αντιπροσωπεύει την κοινωνική ευαισθησία της Τεξανής celebrity.
