«Rare», το πρώτο άρωμα της Σελένα Γκόμεζ, εύχρηστο και σε κινητικά ασθενείς

Η 33χρονη Τεξανή star κάνει πράξη την έννοια της συμπερίληψης καθώς πάσχει από λύκο

Καραμέλα, φυστίκι, ροζ πιπέρι είναι οι βασικές νότες του αρώματος «Rare» που μόλις λάνσαρε η δημοφιλέστατη στην Αμερική, Σελένα Γκόμεζ. Kυκλοφόρησε μόλις σήμερα από την δική της εταιρεία ειδών ομορφιάς Rare Beauty, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται στα Sephora. Τα διεθνή media μιλούν για ένα ζεστό και απολαυστικό άρωμα, αλλά κυρίως προσβάσιμο σε όλους: Το σχήμα του μπουκαλιού είναι προσαρμοσμένο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ενώ προσφέρει επιπλέον επιλογές για πλήρη εξατομίκευση της όσφρησης.