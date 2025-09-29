Μιλάνο, Πινακοθήκη Brera: O «Αmerican Gigolo» στο ύστατο χαίρε του Armani

Γεμάτο celebrities το ατμοσφαιρικό show – μνημόσυνο για το «βασιλιά» της ιταλικής μόδας

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι πρωταγωνιστές της θρυλικής ταινίας «Αmerican Gigolo» από την φορτισμένη πασαρέλα μνήμης στο αίθριο της Πινακοθήκης Brera. Στο κλείσιμο της Εβδομάδας Μόδας, η πιο αρτίστικη και γραφική γειτονιά του Μιλάνου υποκλίθηκε στον κοσμοκράτορα designer Giorgio Armani που πέθανε λίγες μέρες πριν. Ρίτσαρντ Γκιρ και Λορήν Χάτον ήταν εκεί για να τον τιμήσουν, όπως και η σταθερή μούσα του Κέιτ Μπλάνσετ.

Η συλλογή Giorgio Armani Spring Summer 2026 ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια του label και στον ίδιο τον αείμνηστο δημιουργό του. «Είναι η τελευταία που σχεδίασε ο ίδιος ο βασιλιάς και πολύ παραπάνω από μια επίδειξη. Είναι το arrivederci από όλους εμάς» έγραψε η Ιταλική Vogue. Tα μοντέλα- παλιότερα και νεότερα- παρέλασαν στο εσωτερικό αίθριο της πινακοθήκης, η οποία στις σάλες της φιλοξενεί την έκθεση «Giorgio Armani: Milano, per amore» αποδεικνύοντας την γενικότερη επίδραση του couturier στην πόλη. Ολόγυρα ήταν τα μίνιμαλ φαναράκια που είδαμε και στην κηδεία του Giorgio ενώ ακουγόταν live πιάνο. Τα στιγμιότυπα ήταν χορταστικά στα social media. To τελευταίο look ήταν μια μπλε απαστράπτουσα τουαλέτα με το πορτρέτο του Armani στο μπούστο.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατέφθασε από την Ισπανία, όπου μένει μόνιμα με τη γυναίκα του Αλεχάντρα. Ηθελε να φωτογραφίζεται συνεχώς της μιλώντας για το υπέροχο φόρεμά της. Δεν θα μπορούσε να απουσιάσει αφού αυτός συνδέθηκε πρώτος με το style Armani που «πέταξε» στο Χόλιγουντ. Ανέδειξε ως νεαρό sex symbol τα «διαφορετικά» κοστούμια του οίκου που εξελίχθηκαν σε παγκόσμια σχολή ένδυσης.