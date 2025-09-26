Τα κορυφαία nail trends: Νύχια σαν βαθυκόκκινο κρασί και καφεδάκι espresso

Εύκολο να μαντέψει κανείς τις βασικές τάσεις στα χρώματα των νυχιών στη νέα φθινοπωρινή σαιζόν.

Ακολουθώντας την παλέτα στα ρούχα, οι δημοφιλείς αποχρώσεις του μπορντό πολλαπλασιάζονται και η μεγάλη στροφή στη γήινη παλέτα κυριαρχεί. Αναμφίβολα θα λέγαμε πως δεσπόζει η διακριτική φινέτσα και το σοφιστικέ πνεύμα καθώς το μανικιούρ δεν «φωνάζει» από μακριά.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα στα λεγόμενα wine colors, δηλαδή αυτά που θυμίζουν σκούρο κόκκινο κρασί. Μαζί τους ακμάζουν και όλα τα κοντινά χρώματα, δαμασκινί, μοβ, magenda. To καφέ που βασιλεύει στη γυναικεία γκαρνταρόμπα ως τόνος της χρονιάς εμφανίζεται πια σε πολύ περισσότερες παραλλαγές. Οι espresso shades έχουν σαγηνεύσει όλα τα it girls ανά τον κόσμο. Από την πιο πικρή εκδοχή ως την πιο ζεστή, τα coffee colors κρατούν τα σκήπτρα.