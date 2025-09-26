Τα κορυφαία nail trends: Νύχια σαν βαθυκόκκινο κρασί και καφεδάκι espresso

Αποχρώσεις σοφιστικέ και όχι φαντεζί επικρατούν στο μανικιούρ για το φετινό φθινόπωρο
Εύκολο να μαντέψει κανείς τις βασικές τάσεις στα χρώματα των νυχιών στη νέα φθινοπωρινή σαιζόν.
Ακολουθώντας την παλέτα στα ρούχα, οι δημοφιλείς αποχρώσεις του μπορντό πολλαπλασιάζονται και η μεγάλη στροφή στη γήινη παλέτα κυριαρχεί. Αναμφίβολα θα λέγαμε πως δεσπόζει η διακριτική φινέτσα και το σοφιστικέ πνεύμα καθώς το μανικιούρ δεν «φωνάζει» από μακριά.
Υπάρχει μεγάλη γκάμα στα λεγόμενα wine colors, δηλαδή αυτά που θυμίζουν σκούρο κόκκινο κρασί. Μαζί τους ακμάζουν και όλα τα κοντινά χρώματα, δαμασκινί, μοβ, magenda. To καφέ που βασιλεύει στη γυναικεία γκαρνταρόμπα ως τόνος της χρονιάς εμφανίζεται πια σε πολύ περισσότερες παραλλαγές. Οι espresso shades έχουν σαγηνεύσει όλα τα it girls ανά τον κόσμο. Από την πιο πικρή εκδοχή ως την πιο ζεστή, τα coffee colors κρατούν τα σκήπτρα.
Το καφέ βερνίκι εμφανίζεται ως πρώτη επιλογή στις εκδόσεις της Vogue
Oι παραλλαγές του μπορντό κάνουν και φέτος θραύση
Στην τρίτη θέση μπαίνει η φυσικότητα και τα naked νύχια. Ακόμα και στην απονομή των Emmys οι stars απέφυγαν τα φαντεζί σχέδια. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες με άπειρα γαλακτερά, nude και ροζέ βερνίκια ενώ συναντάμε και ποικιλία σε ημιδιάφανες υφές με glossy αποτέλεσμα. Η ιδέα των water colors αλλά και των νυχιών soap (δηλαδή όταν δείχνουν απλώς καθαρά και περιποιημένα) κερδίζουν διαρκώς έδαφος.
Η παλέτα για τα νύχια του οίκου Chanel στην επίσημη σελίδα του
Τα νύχια στο show της Stella Mc Cartney
Tα νύχια στο show Off White
Διάσημα beauty labels δίνουν βέβαια κάποιες εναλλακτικές στα nail trends, όμως τερακότα, άτονο ροδακινί, γκρι, μπλε της νύχτας, metallics και βέβαια το αξεπέραστο μαύρο.
Το butter κίτρινο, οι παραλλαγές στο «γαλλικό», τα τύπου «γυάλινα» και glazed καθρεφτένια, ο ανάγλυφος στολισμός και τα σχέδια συνεχίζουν να προτείνονται στα καταστήματα αλλά εμείς δεν ανήκουμε στους λάτρεις των εξάρσεων στη nail art.
Mια από τις φθινοπωρινές παλέτες Essie (πάνω αριστερά) και εικόνα από γνωστή σελίδα ομορφιάς στο Instagram
Δείτε τον best seller τόνο Wicked, ακολουθεί το Bahama Mama (Essie)
Τα βερνίκια berry naughty και model clicks (Essie)
O πιο προβεβλημένος τόνος της Dior Beauty
Μοβ για χειμερινό clubbing
