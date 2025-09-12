Γιατί η Doja Cat δάγκωσε δημοσίως ένα κόκκινο κραγιόν της MAC;

Στην πρόσφατη απονομή των MTV Video Music Awards, η Doja Cat δάγκωσε συμβολικά ένα κόκκινο κραγιόν της εταιρείας ειδών μακιγιάζ Mac.

Πάντα εκκεντρική και ανατρεπτική, η Αμερικανίδα ράπερ, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από το Λος Αντζελες, επιβεβαίωσε πως χρίστηκε παγκόσμια ambassador του brand.

Τελικά βέβαια αποκαλύφθηκε πως το κραγιόν ήταν σοκολατένιο αντίγραφο, δημιουργία του κορυφαίου pastry chef Amaury Guichon. Όμως το μήνυμα είχε δοθεί, καθώς το στιγμιότυπο έγινε ταχύτατα viral.

H βραβευμένη με Γκράμι performer ήταν ξανθιά και ντυμένη με φαντεζί φόρεμα Balmain. Aνοιξε μάλιστα το show της βραδιάς με την πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση του τραγουδιού «Jealous Type», από το επερχόμενο άλμπουμ της Vie, που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου.