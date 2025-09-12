Γιατί η Doja Cat δάγκωσε δημοσίως ένα κόκκινο κραγιόν της MAC;

H εκκεντρική Αμερικανίδα ράπερ χρίστηκε πρέσβειρα της εταιρείας για την αυθεντικότητά της
Στην πρόσφατη απονομή των MTV Video Music Awards, η Doja Cat δάγκωσε συμβολικά ένα κόκκινο κραγιόν της εταιρείας ειδών μακιγιάζ Mac.
Πάντα εκκεντρική και ανατρεπτική, η Αμερικανίδα ράπερ, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από το Λος Αντζελες, επιβεβαίωσε πως χρίστηκε παγκόσμια ambassador του brand.
Τελικά βέβαια αποκαλύφθηκε πως το κραγιόν ήταν σοκολατένιο αντίγραφο, δημιουργία του κορυφαίου pastry chef Amaury Guichon. Όμως το μήνυμα είχε δοθεί, καθώς το στιγμιότυπο έγινε ταχύτατα viral.
H βραβευμένη με Γκράμι performer ήταν ξανθιά και ντυμένη με φαντεζί φόρεμα Balmain. Aνοιξε μάλιστα το show της βραδιάς με την πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση του τραγουδιού «Jealous Type», από το επερχόμενο άλμπουμ της Vie, που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου.
«Ήμουν πάντα M·A·C girl. Το μακιγιάζ είναι η πανοπλία μου, ο καμβάς μου, ο τρόπος που δημιουργώ χαρακτήρες. Και η M·A·C ήταν το brand που μου έδωσε τον χώρο για ελεύθερη έκφραση. Μαζί θα το πάμε ακόμη πιο μακριά και θα ξανασυστήσουμε την ομορφιά στον κόσμο», δήλωσε,ως ορκισμένη οπαδός των μετορφώσεων.
Ο Nicola Formichetti, Global Creative Director της εταιρείας αναφέρει: «Η Doja έχει μέσα της αυτή την ανεξάντλητη, αυθεντική ενέργεια της M·A·C. Χρησιμοποιεί το μακιγιάζ σαν μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, ξεπερνώντας τα όρια. Μαζί, θα επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει «ομορφιά σήμερα».
Το κατακόκκινο κραγιόν MACximal Silky Matte in Lady Danger και το μολύβι Lip Pencil in Cherry απογειώνουν το σχήμα των χειλιών τις στις πρώτες φωτογραφίες της συνεργασίας. Στα μάτια ξεχωρίζει το Eye Kohl in Celine.
Η Aïda Moudachirou-Rebois, Global General Manager της M·A·C, εξηγεί:
«Η M·A·C υπήρξε πάντα πλατφόρμα για καλλιτέχνες που διαμορφώνουν την ποπ κουλτούρα. Η Doja είναι από τις πιο συναρπαστικές φωνές της εποχής μας – με αστείρευτη φαντασία, αυθεντικότητα και θάρρος. Είναι ο ιδανικός άνθρωπος για το επόμενο κεφάλαιο της M·A·C. Καλωσήρθες στην οικογένεια, Doja!
