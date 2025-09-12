Δημήτρης Παπαϊωάννου 3/10: Γιορτάζει στο Ηρώδειο τα 40 χρόνια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Ο διεθνής Ελληνας star του χοροθεάτρου θα παρουσιάσει το θέαμα «THIS THAT KEEPS ON -a personal archaeology»
Εχει σχεδιαστεί ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο.
Πολυαναμενόμενη είναι η επετειακή παράσταση «THIS THAT KEEPS ON -a personal archaeology» στις 10 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, καθώς η σύλληψη/ σκηνοθεσία υπογράφεται από τον πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Με το δικό του τρόπο, γιορτάζει τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Με 30 χορευτές, συνδέει κομμάτια από τα πιο αγαπημένα έργα της διαδρομής του. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει πρωτότυπες ιδέες στο αλληγορικό σύμπαν με την ιδιαίτερη αισθητική όπως πάντα. Ζωντανεύουν σαν κινούμενες εικόνες και γλυπτά, σώματα-χίμαιρες από τέσσερις δεκαετίες. Διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια των περιορισμένων θέσεων θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.
Όπως ανακοίνωσε το μουσείο, θα προσφερθεί σημαντικός αριθμός δωρεάν εισιτηρίων σε φοιτητές που σπουδάζουν καλές τέχνες, χορό, θέατρο, μουσική, design, κινηματογράφο, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία.
