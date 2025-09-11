Γιάννης Ξανθούλης: «Η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου, δεν έχει αλλάξει κάτι»

Τι αναφέρει ο Γιάννης Ξανθούλης
Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από την κατάρρευση της Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου, και ο στενός της φίλος, Γιάννης Ξανθούλης, μίλησε για την πορεία της υγείας της.
Σύμφωνα με τον γνωστό συγγραφέα, δεν έχει σημειωθεί καμία βελτίωση στην κατάστασή της, ενώ, όπως τόνισε, η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Μιλώντας στην εκπομπή «Το ’χουμε», το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025), ο Γιάννης Ξανθούλης ανέφερε χαρακτηριστικά πως την αποκαλεί «ωραία κοιμωμένη».
«Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την περιπέτειά της κι αυτό είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δεν άλλαξε τίποτα στην υγεία της. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση, που στα 86 της έβγαινε στη σκηνή και “έτριζε” ο τόπος ότι πλέον δεν υπάρχει. Η κόρη της λέει “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται. “Η ωραία κοιμωμένη”, που λέω», δήλωσε ο Γιάννης Ξανθούλης.
«Ήμουν μαζί με την κόρη της και την εγγονή της, όταν έπαθε το εγκεφαλικό. Το είδαμε μπροστά μας και ήταν σοκ, δεν ήταν λιποθυμία απλά, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ ξέρω ότι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υπέφερε και μαζί υποφέραμε κι εμείς και υποφέρουμε μέχρι τώρα που σκεφτόμαστε ότι αυτή η απουσία της είναι πολύ έντονη. Ήταν άνθρωπος του σπιτιού μας, όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά ένας δικός μας άνθρωπος», πρόσθεσε για τη Μαρινέλλα.
