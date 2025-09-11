Τελικά θα δούμε «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ή… «50 Αποχρώσεις του Bridgerton»;

Αντιδράσεις για το προκλητικό τρέιλερ της νέας ταινίας των Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, πρεμιέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το μεγάλο «χαρτί» της Warner Bros για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου λέγεται «Wuthering Heights- Ανεμοδαρμένα Υψη». Και προμηνύεται μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στα σινεμά. Όμως φαντάζει πολύ διαφορετικό από τη διάσημη νουβέλα εποχής και έχει «πιασάρικο» σύνθημα το «Drive me mad» στο τρέιλερ που ήδη κυκλοφόρησε πυροδοτώντας αντιδράσεις. Η σκηνοθεσία της Εμεραλντ Φενέλ φαίνεται από την πρώτη ματιά τολμηρή και προβοκατόρικη. Αποκαθηλώνει την ευαισθησία του τραγικού ειδυλλίου και παρουσιάζει μια αυθάδη, σαρκική εκδοχή. Βλέπουμε λοιπόν σε ένα goth περιβάλλον ζύμωμα σαν ερωτικό υπαινιγμό, sexy αναστεναγμούς, δάχτυλα μέσα στο στόμα, ζουμ σε ντεκολτέ και ιδρωμένο στέρνο αλλά και απροκάλυπτη σκηνή αποπλάνησης. Στους κεντρικούς ρόλους δυο από τους ωραιότερους ηθοποιούς της νέας γενιάς, η πρώην «Βarbie» Μάργκο Ρόμπι και ο πανύψηλος γόης σε «Euphoria» και «Saltburn», Tζέικομπ Ελόρντι.

Το κλασικό, δραματικό ρομάντζο της Εμιλι Μπροντέ (1847) ορόσημο της αγγλικής λογοτεχνίας για τον άδοξο έρωτα της ατίθασης Κάθριν και του άξεστου Χίθκλιφ, θεωρείται αριστούργημα. Με σκηνικό το Γιόρκσαιρ της Αγγλίας ξεδιπλώνεται μια θυελλώδης, καταδικασμένη σχέση που περιέχει πάθος, ταξική ανισότητα και εκδίκηση. Στην Ελλάδα το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Ο πύργος των καταιγίδων». Εχει προκαλέσει πολλές διασκευές σε σινεμά, θέατρο, τηλεόραση παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα το καινούριο φιλμ έχει εμφανή στοιχεία «soft porn». H New York Post έγραψε πως «το Fifty Shades of Grey βρήκε τον άξιο ανταγωνιστή του». Στο διαδίκτυο υπάρχουν σχόλια για ομοιότητες με «50 Αποχρώσεις του γκρι» και «Bridgerton» λόγω των ερωτικών σκηνών. Επίσης, κυκλοφορούν πληροφορίες πως η ταινία θα περιέχει εκσπερμάτωση, αυνανισμό, και σκληρή αναπαράσταση κρεμάλας.

Πολύς λόγος έχει γίνει επίσης για την επιλογή των ηθοποιών, καθώς στο μυθιστόρημα ο Χίθκλιφ έχει σκούρα επιδερμίδα και τσιγγάνικα χαρακτηριστικά ενώ η Κάθριν περιγράφεται αέρινη καστανή. Η αφίσα μοιάζει με αντίγραφο εκείνης του Οσα παίρνει ο άνεμος. Το soundtrack υπογράφει η δημοφιλής Charli XCX. Όπως έγραψε η ίδια η Βρετανίδα τραγουδοποιός στο X, στην ανάρτηση της με το teaser, το «Everything Is Romantic» δεν θα είναι το μοναδικό νέο τραγούδι της στην ταινία.