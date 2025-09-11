Eurobasket 2025: Τουλάχιστον 1.500 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής για τον αγώνα με την Τουρκία

Στις εξέδρες της Riga Arena θα παραβρεθούν τουλάχιστον 1.500 Έλληνες οι οποίοι θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα για να ενισχύσουν την «επίσημη αγαπημένη» στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, αύριο Παρασκευή (12/9, 21:00), κόντρα στην Τουρκία.

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Έργκιν Άταμαν για να διεκδικήσει την θέση της στον μεγάλο τελικό του Εurobasket. H Ελλάδα κατάφερε ύστερα από 16 χρόνια να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έπειτα από μια επιβλητική νίκη σε βάρος της Λιθουανίας.

Η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της.

Σύμφωνα με το ERTSports, περίπου 1.000 Έλληνες που θα ταξιδέψουν στην Ρίγα φορώντας τα «γαλανόλευκα» για να υποστηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη. Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1.500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής.