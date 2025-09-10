Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Ημιτελικά Eurobasket 2025: Ελλάδα - Τουρκία και Γερμανία - Φινλανδία- Ημέρα και ώρες των αγώνων

Ημιτελικά Eurobasket 2025: Ελλάδα - Τουρ...

Με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Η προημιτελική φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Η FIBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών, με τα παιχνίδια Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία να είναι προγραμματισμένα για την Παρασκευή (12/9/2025).

Πρώτη χρονικά θα είναι η αναμέτρηση των Γερμανών με τους Φινλανδούς, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00. 

Στις 21:00 θα ξεκινήσει το απόλυτο ντέρμπι του Eurobasket 2025, η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι ημιτελικοί του Eurobasket

Παρασκευή 12/9

17:00 Γερμανία – Φινλανδία
21:00 Ελλάδα – Τουρκία

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Σάρωσε τα μετάλλια ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εθνική Ελλάδας Τουρκία Γερμανία Φινλανδία Eurobasket 2025

Sports