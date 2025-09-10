Ημιτελικά Eurobasket 2025: Ελλάδα - Τουρκία και Γερμανία - Φινλανδία- Ημέρα και ώρες των αγώνων

Η προημιτελική φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Η FIBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών, με τα παιχνίδια Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία να είναι προγραμματισμένα για την Παρασκευή (12/9/2025).

Πρώτη χρονικά θα είναι η αναμέτρηση των Γερμανών με τους Φινλανδούς, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00.

Στις 21:00 θα ξεκινήσει το απόλυτο ντέρμπι του Eurobasket 2025, η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι ημιτελικοί του Eurobasket

Παρασκευή 12/9

17:00 Γερμανία – Φινλανδία

21:00 Ελλάδα – Τουρκία