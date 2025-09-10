Σάρωσε τα μετάλλια ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας

Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές και αθλήτριες του Κολυμβητικού Ομίλου Αιγιάλειας, κατακτώντας 26 μετάλλια (9 χρυσά – 9 ασημένια – 8 χάλκινα) στο Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στην Ηλιούπολη στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2025.
"Οι συνεχείς διακρίσεις και οι πολλές παρουσίες στο βάθρο επιβεβαιώνουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις του συλλόγου μας.
Οι μεγάλες διακρίσεις
Χρυσό μετάλλιο
• Κωνσταντίνα Χριστοδουλοπούλου – 50μ. Ελεύθερο
• Ιωάννα Ντούρου – 50μ. Ύπτιο
• Ελευθερία Φωτάκη – 200μ. Μικτή Ατομική, 100μ. Πεταλούδα
• Ελένη Κωνσταντινίδου – 100μ. Πρόσθιο, 50μ. Πρόσθιο
• Δημήτριος Τσιάρας – 50μ. Πεταλούδα
• Ανδρέας Τσουκαλάς – 100μ. Πρόσθιο
Ασημένιο μετάλλιο
• Χριστοδουλοπούλου – 50μ. Ύπτιο
• Αφροδίτη Ρέσσου – 50μ. Πεταλούδα
• Φωτάκη – 50μ. Πεταλούδα
• Άννα Μποδιώτη – 100μ. Ύπτιο
• Ελένη Πίκουλα – 50μ. Πρόσθιο
• Κωνσταντίνος Μπιναρδόπουλος – 100μ. Ελεύθερο
• Νικόλαος Μανεσιώτης – 200μ. Μικτή Ατομική, 50μ. Πεταλούδα
• Κίμων Λινάρδος – 50μ. Ύπτιο
Χάλκινο μετάλλιο
• Μποδιώτη – 50μ. Ύπτιο
• Ειρήνη Μαρκορά – 200μ. Μικτή Ατομική, 100μ. Πεταλούδα
• Πίκουλα – 50μ. Ύπτιο
• Τσιάρας – 100μ. Πεταλούδα, 200μ. Μικτή Ατομική
• Τσουκαλάς – 50μ. Πρόσθιο
Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας - Η παρουσία όλων των αθλητών
Πέρα από τα μετάλλια, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του ΚΟΑ πραγματοποίησαν σημαντικές εμφανίσεις, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για τον σύλλογο και καταγράφοντας σταθερή πρόοδο.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
• Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα: 1η στα 50μ. Ελεύθερο, 2η στα 50μ. Ύπτιο
• Σεργιαννίδη Γεωργία Ζωή: 4η στα 50μ. Ύπτιο, 7η στα 50μ. Ελεύθερο και 11η στα 50μ. Πρόσθιο
• Δημοπούλου Αλεξία: 7η στα 50μ. Ύπτιο, 9η στα 50μ. Ελεύθερο, 13η στα 50μ. Πρόσθιο
• Ρέσσου Αφροδίτη: 2η στα 50μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Ελεύθερο & 50μ. Πρόσθιο
• Ζάππη Αναστασία: 4η στα 50μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Ύπτιο, 6η στα 50μ. Πρόσθιο
• Βασιλειάδη Μαρίνα Άννα: 8η στα 50μ. Ύπτιο, 13η στα 50μ. Ελεύθερο, 14η στα 50μ. Πρόσθιο
• Ντούρου Ιωάννα: 1η στα 50μ. Ύπτιο, 3η στα 100μ. Ελεύθερο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο
• Φωτάκη Ελευθερία: 1η στα 200μ. Μ.Α., 1η στα 100μ. Πεταλούδα, 2η στα 50μ. Πεταλούδα
• Τογαντζή Νικολέτα Αλεξάνδρα: 4η στα 50μ. Πεταλούδα, 5η στα 50μ. Ελεύθερο, 6η στα 50μ. Πρόσθιο
• Μποδιώτη Άννα: 2η στα 100μ. Ύπτιο, 3η στα 50μ. Ύπτιο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο
• Μαρκορά Ειρήνη: 3η στα 200μ. Μ.Α., 3η στα 100μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Πεταλούδα
• Πίκουλα Ελένη: 2η στα 50μ. Πρόσθιο, 3η στα 50μ. Ύπτιο, 5η στα 50μ. Ελεύθερο
• Κωνσταντινίδου Ελένη: 1η στα 100μ. Πρόσθιο, 1η στα 50μ. Πρόσθιο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο
ΑΝΔΡΕΣ
• Τρυποδένδρης Αθανάσιος: 14ος στα 50μ. Ελεύθερο, 9ος στα 50μ. Ύπτιο, 4ος στα 50μ. Πρόσθιο
• Τσιγκρής Ιωάννης: 8ος στα 50μ. Ύπτιο, 13ος στα 50μ. Ελεύθερο, 8ος στα 50μ. Πρόσθιο
• Ασπρούκος Κωνσταντίνος: 9ος στα 50μ. Ύπτιο, 11ος στα 50μ. Ελεύθερο, 6ος στα 50μ. Πρόσθιο
• Ρέσσος Νικόλαος: 4ος στα 100μ. Πρόσθιο, 4ος στα 100μ. Ελεύθερο, 5ος στα 200μ. Μ.Α.
• Μπιναρδόπουλος Κωνσταντίνος: 2ος στα 100μ. Ελεύθερο, 3ος στα 50μ. Πεταλούδα, 4ος στα 50μ. Ελεύθερο
• Μαρκοράς Αλέξανδρος: 5ος στα 50μ. Ελεύθερο, 4ος στα 100μ. Ελεύθερο, 4ος στα 50μ. Πεταλούδα
• Τσιάρας Δημήτριος: 1ος στα 50μ. Πεταλούδα, 2ος στα 100μ. Πεταλούδα, 3ος στα 200μ. Μ.Α.
• Μανεσιώτης Νικόλαος: 2ος στα 200μ. Μ.Ατομική, 2ος στα 50μ. Πεταλούδα, 4ος στα 50μ. Ελεύθερο
• Καρανικόλας Αναστάσιος: 4ος στα 50μ. Πρόσθιο, 4ος στα 100μ. Πρόσθιο, 6ος στα 50μ. Ελεύθερο
• Τσουκαλάς Ανδρέας: 1ος στα 100μ. Πρόσθιο, 3ος στα 50μ. Πρόσθιο, 4ος στα 50μ. Πεταλούδα
• Λινάρδος Κίμων: 2ος στα 50μ. Ύπτιο, 5ος στα 50μ. Πρόσθιο, 5ος στα 50μ. Ελεύθερο
Συγχαρητήρια σε όλους!
Η συγκομιδή 26 μεταλλίων και η αγωνιστική παρουσία όλων των αθλητών αποδεικνύουν ότι ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας συνεχίζει με συνέπεια και δυναμική στο δρόμο των επιτυχιών.
Ευχαριστίες – Χορηγίες Ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους γονείς των αθλητών που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας:
• Τον Γιώργο Ζάππη και την Αγγελική Αποστολοπούλου για την προσφορά των μπλουζών των αθλητών.
• Τον Φώντα Ντούρο και την Έλενα Πίκουλα για την προσφορά της σημαίας του συλλόγου.
• Τον Ανδρέα Μαρκορά και την Μαρία Κωστάκη για την προσφορά των σορτς των αθλητών.
Η συμβολή τους είναι πολύτιμη και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης και του ενδιαφέροντος της οικογένειας του ΚΟΑ.
Η Προπονήτρια Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντινίδου Αθηνά Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
Κωστάκη Μαρία
Τριανταφύλλης Ανδρέας
Κολοκοτρώνη Σοφία
Βλαχοπούλου Αναστασία
