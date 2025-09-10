Σάρωσε τα μετάλλια ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές και αθλήτριες του Κολυμβητικού Ομίλου Αιγιάλειας, κατακτώντας 26 μετάλλια (9 χρυσά – 9 ασημένια – 8 χάλκινα) στο Παμπεριφερειακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στην Ηλιούπολη στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2025.

"Οι συνεχείς διακρίσεις και οι πολλές παρουσίες στο βάθρο επιβεβαιώνουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις του συλλόγου μας.

Οι μεγάλες διακρίσεις

Χρυσό μετάλλιο

• Κωνσταντίνα Χριστοδουλοπούλου – 50μ. Ελεύθερο

• Ιωάννα Ντούρου – 50μ. Ύπτιο

• Ελευθερία Φωτάκη – 200μ. Μικτή Ατομική, 100μ. Πεταλούδα

• Ελένη Κωνσταντινίδου – 100μ. Πρόσθιο, 50μ. Πρόσθιο

• Δημήτριος Τσιάρας – 50μ. Πεταλούδα

• Ανδρέας Τσουκαλάς – 100μ. Πρόσθιο

Ασημένιο μετάλλιο

• Χριστοδουλοπούλου – 50μ. Ύπτιο

• Αφροδίτη Ρέσσου – 50μ. Πεταλούδα

• Φωτάκη – 50μ. Πεταλούδα

• Άννα Μποδιώτη – 100μ. Ύπτιο

• Ελένη Πίκουλα – 50μ. Πρόσθιο

• Κωνσταντίνος Μπιναρδόπουλος – 100μ. Ελεύθερο

• Νικόλαος Μανεσιώτης – 200μ. Μικτή Ατομική, 50μ. Πεταλούδα

• Κίμων Λινάρδος – 50μ. Ύπτιο

Χάλκινο μετάλλιο

• Μποδιώτη – 50μ. Ύπτιο

• Ειρήνη Μαρκορά – 200μ. Μικτή Ατομική, 100μ. Πεταλούδα

• Πίκουλα – 50μ. Ύπτιο

• Τσιάρας – 100μ. Πεταλούδα, 200μ. Μικτή Ατομική

• Τσουκαλάς – 50μ. Πρόσθιο

Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας - Η παρουσία όλων των αθλητών

Πέρα από τα μετάλλια, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του ΚΟΑ πραγματοποίησαν σημαντικές εμφανίσεις, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για τον σύλλογο και καταγράφοντας σταθερή πρόοδο.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

• Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα: 1η στα 50μ. Ελεύθερο, 2η στα 50μ. Ύπτιο

• Σεργιαννίδη Γεωργία Ζωή: 4η στα 50μ. Ύπτιο, 7η στα 50μ. Ελεύθερο και 11η στα 50μ. Πρόσθιο

• Δημοπούλου Αλεξία: 7η στα 50μ. Ύπτιο, 9η στα 50μ. Ελεύθερο, 13η στα 50μ. Πρόσθιο

• Ρέσσου Αφροδίτη: 2η στα 50μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Ελεύθερο & 50μ. Πρόσθιο

• Ζάππη Αναστασία: 4η στα 50μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Ύπτιο, 6η στα 50μ. Πρόσθιο

• Βασιλειάδη Μαρίνα Άννα: 8η στα 50μ. Ύπτιο, 13η στα 50μ. Ελεύθερο, 14η στα 50μ. Πρόσθιο

• Ντούρου Ιωάννα: 1η στα 50μ. Ύπτιο, 3η στα 100μ. Ελεύθερο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο

• Φωτάκη Ελευθερία: 1η στα 200μ. Μ.Α., 1η στα 100μ. Πεταλούδα, 2η στα 50μ. Πεταλούδα

• Τογαντζή Νικολέτα Αλεξάνδρα: 4η στα 50μ. Πεταλούδα, 5η στα 50μ. Ελεύθερο, 6η στα 50μ. Πρόσθιο

• Μποδιώτη Άννα: 2η στα 100μ. Ύπτιο, 3η στα 50μ. Ύπτιο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο

• Μαρκορά Ειρήνη: 3η στα 200μ. Μ.Α., 3η στα 100μ. Πεταλούδα, 4η στα 50μ. Πεταλούδα

• Πίκουλα Ελένη: 2η στα 50μ. Πρόσθιο, 3η στα 50μ. Ύπτιο, 5η στα 50μ. Ελεύθερο

• Κωνσταντινίδου Ελένη: 1η στα 100μ. Πρόσθιο, 1η στα 50μ. Πρόσθιο, 4η στα 50μ. Ελεύθερο

ΑΝΔΡΕΣ

• Τρυποδένδρης Αθανάσιος: 14ος στα 50μ. Ελεύθερο, 9ος στα 50μ. Ύπτιο, 4ος στα 50μ. Πρόσθιο

• Τσιγκρής Ιωάννης: 8ος στα 50μ. Ύπτιο, 13ος στα 50μ. Ελεύθερο, 8ος στα 50μ. Πρόσθιο

• Ασπρούκος Κωνσταντίνος: 9ος στα 50μ. Ύπτιο, 11ος στα 50μ. Ελεύθερο, 6ος στα 50μ. Πρόσθιο

• Ρέσσος Νικόλαος: 4ος στα 100μ. Πρόσθιο, 4ος στα 100μ. Ελεύθερο, 5ος στα 200μ. Μ.Α.

• Μπιναρδόπουλος Κωνσταντίνος: 2ος στα 100μ. Ελεύθερο, 3ος στα 50μ. Πεταλούδα, 4ος στα 50μ. Ελεύθερο

• Μαρκοράς Αλέξανδρος: 5ος στα 50μ. Ελεύθερο, 4ος στα 100μ. Ελεύθερο, 4ος στα 50μ. Πεταλούδα

• Τσιάρας Δημήτριος: 1ος στα 50μ. Πεταλούδα, 2ος στα 100μ. Πεταλούδα, 3ος στα 200μ. Μ.Α.

• Μανεσιώτης Νικόλαος: 2ος στα 200μ. Μ.Ατομική, 2ος στα 50μ. Πεταλούδα, 4ος στα 50μ. Ελεύθερο

• Καρανικόλας Αναστάσιος: 4ος στα 50μ. Πρόσθιο, 4ος στα 100μ. Πρόσθιο, 6ος στα 50μ. Ελεύθερο

• Τσουκαλάς Ανδρέας: 1ος στα 100μ. Πρόσθιο, 3ος στα 50μ. Πρόσθιο, 4ος στα 50μ. Πεταλούδα

• Λινάρδος Κίμων: 2ος στα 50μ. Ύπτιο, 5ος στα 50μ. Πρόσθιο, 5ος στα 50μ. Ελεύθερο

Συγχαρητήρια σε όλους!

Η συγκομιδή 26 μεταλλίων και η αγωνιστική παρουσία όλων των αθλητών αποδεικνύουν ότι ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας συνεχίζει με συνέπεια και δυναμική στο δρόμο των επιτυχιών.

Ευχαριστίες – Χορηγίες Ο Κολυμβητικός Όμιλος Αιγιάλειας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους γονείς των αθλητών που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας:

• Τον Γιώργο Ζάππη και την Αγγελική Αποστολοπούλου για την προσφορά των μπλουζών των αθλητών.

• Τον Φώντα Ντούρο και την Έλενα Πίκουλα για την προσφορά της σημαίας του συλλόγου.

• Τον Ανδρέα Μαρκορά και την Μαρία Κωστάκη για την προσφορά των σορτς των αθλητών.

Η συμβολή τους είναι πολύτιμη και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης και του ενδιαφέροντος της οικογένειας του ΚΟΑ.

Η Προπονήτρια Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντινίδου Αθηνά Σπηλιωτόπουλος Χρήστος

Κωστάκη Μαρία

Τριανταφύλλης Ανδρέας

Κολοκοτρώνη Σοφία

Βλαχοπούλου Αναστασία