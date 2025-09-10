Βαλκανικό Βετεράνων Στίβου: Εντυπωσιακοί οι αθλητές του ΣΕΒΑΣ Πάτρας

Δύο Αχαιοί αθλητές με καταγωγή από την Πάτρα και μέλη του τοπικού ΣΕΒΑΣ αναδείχτηκαν βαλκανιονίκες στο 34ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου βετεράνων που έγινε στην πόλη Βαραζντίν της Κροατίας από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου.

Η Φωτακοπούλου Ανδριάνα στην κατηγορία W50 πήρε ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε ύψος, (1,06μ.), σφαίρα (9,86μ.) και ακόντιο (24,57μ.) αντίστοιχα, ενώ για λογαριασμό της Ελληνικής ομάδας άλλα δύο χάλκινα μετάλλια στα 4x100μ. σκυτάλη (1:22:04) και στο Balkan Relay (5:29:93)

Ο Αθανασόπουλος Νίκος που συμμετείχε για πρώτη του φορά σε βαλκανικό πρωτάθλημα στην κατηγορία Μ40 πήρε ένα χάλκινο στα 800μ. (2:17:83)

Μόλις επέστρεψαν οι αθλητές δήλωσαν ότι οι επιτυχίες αυτές δεν ήρθαν μόνες τους έτσι απλά, ήταν δύσκολοι αγώνες αλλά ακόμη πιο δύσκολη η προετοιμασία τους ειδικά στους καυτούς μήνες του καλοκαιριού σε κατάσταση αφόρητου καύσωνα.

Όλα όμως πήγαν πολύ καλά και όπως υπογράμμισαν, με υγεία πάνω απ’ όλα στοχεύουν για του χρόνου με καλύτερες επιδόσεις.

Ο ΣΕΒΑΣ Πάτρας με τη σειρά του συγχαίρει τους αθλητές του για τις επιδόσεις τους και τα μετάλλια του και τους εύχεται υγεία και δύναμη για τις μελλοντικές τους επιδόσεις που στοχεύουν.