Τα Zara καταπιάνονται με την υγεία των μαλλιών, μόλις κυκλοφόρησε σειρά πρόληψης- περιποίησης

Mόλις βγήκαν στα πολυκαταστήματα Zara τα καινούρια, εξειδικευμένα προιόντα για τα μαλλιά. Η κολοσσιαία εταιρία παρουσιάζει τη Zara Hair Care, μια ολοκληρωμένη σειρά με σαμπουάν, conditioners και μάσκες για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Όταν η τρίχα δεν έχει προβλήματα αποτελεί τη βάση για κάθε όμορφο look.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση εστιάζει αυτή τη φορά όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά στην προετοιμασία των μαλλιών. Με είδη σχεδιασμένα να προσφέρουν θρέψη και ενυδάτωση, κάθε πρόταση αναδεικνύει τη φυσική υφή και χαρίζει ελευθερία στο styling.