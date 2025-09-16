Τα Zara καταπιάνονται με την υγεία των μαλλιών, μόλις κυκλοφόρησε σειρά πρόληψης- περιποίησης

Τα δημοφιλή πολυκαταστήματα, μετά το μακιγιάζ και τα αρώματα, ασχολούνται με τα είδη hair cair
Mόλις βγήκαν στα πολυκαταστήματα Zara τα καινούρια, εξειδικευμένα προιόντα για τα μαλλιά. Η κολοσσιαία εταιρία παρουσιάζει τη Zara Hair Care, μια ολοκληρωμένη σειρά με σαμπουάν, conditioners και μάσκες για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Όταν η τρίχα δεν έχει προβλήματα αποτελεί τη βάση για κάθε όμορφο look.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση εστιάζει αυτή τη φορά όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά στην προετοιμασία των μαλλιών. Με είδη σχεδιασμένα να προσφέρουν θρέψη και ενυδάτωση, κάθε πρόταση αναδεικνύει τη φυσική υφή και χαρίζει ελευθερία στο styling.
Όλα μελετήθηκαν σε συνεργασία με τον μόνιμο beauty stylist και creative director Guido Palau.
Οι Baron & Baron υπογράφουν τον λιτό σχεδιασμό των συσκευασιών με μια fashion-forward προσέγγιση, ενώ ο αρωματοποιός Jérôme Epinette ντύνει τα προϊόντα με νότες λουλουδιών και εσπεριδοειδών δημιουργώντας μια αίσθηση φρεσκάδας και κομψότητας.
Συγκεκριμένα κυκλοφόρησαν οι τέσσερις στοχευμένες προτάσεις:
-Fine για λεπτά μαλλιά, με ανάλαφρη ενυδάτωση.
-Medium για μεσαίου πάχους μαλλιά, με ισορροπία απαλότητας και προστασίας.
-Thick για πλούσια μαλλιά, με εντατική θρέψη και έλεγχο φριζαρίσματος.
-Curly για σγουρά μαλλιά, με ελαστικότητα και βαθιά ενυδάτωση.
Drones και stars στο Βατικανό: Παγκόσμιο δέος για τη συναυλία «Grace for the World»
Γιώργος Λάνθιμος: Υπογράφει τη νέα καμπάνια της Prada με την Σκάρλετ Γιόχανσον
Welcome to UP 2025 & “Taste the City”: Οι πρωτοετείς φοιτητές ανακαλύπτουν τις γεύσεις της Πάτρας με ειδικές προσφορές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr