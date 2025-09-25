Kιμ Καρντάσιαν: Γιόρτασε με καμάρι στη Νέα Υόρκη τη σειρά Nike SKIMS

Το μεγαλεπίβολο όνειρο της για συνεργασία με τον αθλητικό κολοσσό έγινε πραγματικότητα
Η πάμπλουτη και άκρως επιδραστική reality queen και businesswoman Κιμ Καρντάσιαν κλείνει σε λίγες μέρες τα 45 της χρόνια.
Και επιβεβαιώνει -όπως της είχε πει προφητικά η μαμά της- πως με το που έκλεισε τα 40 διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της γιατί πλέον ξέρει τι θέλει… Χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ένα ακόμα επίτευγμα: Τη σύμπραξή της με την αθλητική αυτοκρατορία Nike που ονειρευόταν εδώ και καιρό.
Συνοδευμένη από την αδελφή της Κλόε και την mamager Κρις Τζένερ, παρακολούθησαν πρωινή performance στην Public Library της Νέας Υόρκης ενώ το βράδυ διασκέδασαν σε promo party στο κατάστημα Nike. H Κιμ ένωσε δυνάμεις με τη Nike μέσω του shapewear label που ίδρυσε, ονόματι SKIMS. Με το σύνθημα «Bodies at Work» οι δυο εταιρείες κυκλοφορούν στα sites τους την πρώτη κοινή τους συλλογή από 26/9.
Τα είδη είναι πολυαναμενόμενα, καθώς και τα δυο σήματα χαίρουν μεγάλης δημοτικότητας.
Λανσάρονται σε αφθονία crop tops και leggings σε ποιότητες που αγκαλιάζουν απολαυστικά το σώμα κολακεύοντάς το. «Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη: Να επαναπροσδιορίσουμε το γυναικείο active wear» δήλωσε η Κιμ σχετικά.
Η καμπάνια της σειράς απεικονίζει δεκάδες αθλητές, ανάμεσα στους οποίους την star του τένις Σερένα Γουίλιαμς. Ανάμεσά τους φιγουράρει βέβαια και η ίδια η Κιμ με εφαρμοστά outfits που υπογραμμίζουν την πολυφωτογραφημένη σιλουέτα κλεψύδρα που διαθέτει. Κάπως έτσι ντύθιηκε βέβαια και στα εορταστικά events στη Νέα Υόρκη ζαλίζοντας τα φλας.
«Λατρεύω να κάνω σπορ, είναι η θεραπεία μου» ομολόγησε στη Vogue. Και αυτό φαίνεται αι στα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς The Kardashians, όπου συχνά η κάμερα την ακολουθεί με τις αδελφές της στο γυμναστήριο.
Περιμένει πως το πάντρεμα με τη Nike θα διαρκέσει καθώς σέβεται την παράδοσή της στην αθλητική καινοτομία. Τα προιόντα τους βγαίνουν στην διεθνή αγορά σε μεγέθη από XXS ως 4X και τιμές από $38 μέχρι $148.
Ο Οκτώβριος πάντως αποδεικνύεται πολύ τυχερός μήνας για την Κιμ καθώς έγινε και εξώφυλλο του μήνα στη γαλλική Vogue φορώντας στο κρεβάτι κοσμήματα Cartier με διαμάντια 44 καρατίων.
Eδώ Μιλάνο: Ντέμι Μουρ και Γκουίνεθ Πάλτροου σηματοδότησαν την επόμενη μέρα στον Gucci
Η ήρεμη δύναμη του τένις: Παγκόσμιος πρεσβευτής της Mango ο Κάσπερ Ρουντ
Δεν χάνεται η ρετροσπεκτίβα για τον ξακουστό εικαστικό Λουκά Σαμαρά στον Πειραιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr