Kιμ Καρντάσιαν: Γιόρτασε με καμάρι στη Νέα Υόρκη τη σειρά Nike SKIMS

Η πάμπλουτη και άκρως επιδραστική reality queen και businesswoman Κιμ Καρντάσιαν κλείνει σε λίγες μέρες τα 45 της χρόνια.

Και επιβεβαιώνει -όπως της είχε πει προφητικά η μαμά της- πως με το που έκλεισε τα 40 διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της γιατί πλέον ξέρει τι θέλει… Χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη γιόρτασε ένα ακόμα επίτευγμα: Τη σύμπραξή της με την αθλητική αυτοκρατορία Nike που ονειρευόταν εδώ και καιρό.

Συνοδευμένη από την αδελφή της Κλόε και την mamager Κρις Τζένερ, παρακολούθησαν πρωινή performance στην Public Library της Νέας Υόρκης ενώ το βράδυ διασκέδασαν σε promo party στο κατάστημα Nike. H Κιμ ένωσε δυνάμεις με τη Nike μέσω του shapewear label που ίδρυσε, ονόματι SKIMS. Με το σύνθημα «Bodies at Work» οι δυο εταιρείες κυκλοφορούν στα sites τους την πρώτη κοινή τους συλλογή από 26/9.