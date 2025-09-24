Η ήρεμη δύναμη του τένις: Παγκόσμιος πρεσβευτής της Mango ο Κάσπερ Ρουντ

To tennis icon από τη Νορβηγία, που ξεχωρίζει για την ηθική στάση και την προσωπικότητά του
Στο κατώφλι των 27 του χρόνων, ο κορυφαίος Νορβηγός τενίστας Casper Ruud (Κάσπερ Ρουντ) αναλαμβάνει το ρόλο του global ambassador της Mango Men. Και δείχνει super stylish ως μοντέλο! Πρωταγωνιστεί στη σειρά Essentials της δημοφιλούς ισπανικής αλυσίδας, λανσάροντας basic κομμάτια για την γκαρνταρόμπα του σύγχρονου άντρα.
Σύμφωνα με τη Mango, η ήσυχη παρουσία του, που προσεγγίζει με διακριτική κομψότητα τη μόδα αφηγείται μια ιστορία. Ενσαρκώνει ιδανικά το πρόσωπο του «Craft Your Own Story», βασικού μηνύματος της νέας καμπάνιας του brand. Σύμφωνα με αυτό, «καλούμαστε να δείξουμε τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας και να συστηθούμε στον κόσμο μέσα από την πολυπλοκότητα, που μας καθορίζει ως άτομα».
Ο Ρουντ, ο πρώτος Νορβηγός που κέρδισε τίτλο ATP και έφτασε σε τελικό ATP Tour Masters 1000, θεωρείται μια από τις πιο αξιαγάπητες προσωπικότητες στο χώρο της αντισφαίρισης. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε «ATP Sportsman of the Year» για την καλή συμπεριφορά του σε τουρνουά.
Εχει φθάσει στις θέσεις 2 και 4 στην παγκόσμια κατάταξη ενώ σήμερα φιγουράρει 12ος.
Κατά τη Mango είναι ένα tennis icon – ήρεμη δύναμη. Διακρίνεται για τον αυτοέλεγχο, την ακρίβεια, την αφοσίωση και την επιμονή του. Στο διαφημιστικό βίντεο και τη φωτογράφιση τον βλέπουμε με ρούχα – παλτό, σακάκια, πανωφόρια, φούτερ, παντελόνια- της Fall/Winter 2025 collection. Η παλέτα βασίζεται σε ουδέτερα χρώματα που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους, όπως μαύρο, λευκό, γκρι και ανοιχτό καφέ. Ο τενίστας πόζαρε στο φακό του James Brodribb, ως ηθικός κρίκος ανάμεσα στον αθλητισμό και τη μόδα. Ταυτόχρονα, λόγω της καταγωγής του, εκπροσωπεί ιδανικά το λεγόμενο σκανδιναβικό chic.
Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Για μένα η πρακτικότητα αποτελεί προτεραιότητα στο ντύσιμο. Μου αρέσει η απλότητα στο γήπεδο και στη ζωή μου. Δεν φοράω έντονα χρώματα ή μοτίβα που τραβούν την προσοχή. Αγαπώ τα neutral colors και τις καθαρές γραμμές. Προτιμώ δηλαδή τη φυσικότητα».
Ο Ρουντ κληρονόμησε το ταλέντο του τενίστα πατέρα του. Παραμένει μεγάλος θαυμαστής του Ράφαελ Ναδάλ και δηλώνει οπαδός της Liverpool FC.
Ζει στο Οσλο με τη σύντροφό του και μόλις ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
*Ο κολοσσός Mango κατέχει πάνω από 560 σημεία πώλησης των ανδρικών του ειδών παγκοσμίως. Το σήμα έχει εξαπλωθεί σε 90 χώρες με τη φιλοσοφία της προσιτής ποιότητας. Μάλιστα μπήκε στη λίστα των World's Best Companies 2025 του περιοδικού Time.
