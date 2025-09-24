Η ήρεμη δύναμη του τένις: Παγκόσμιος πρεσβευτής της Mango ο Κάσπερ Ρουντ

Στο κατώφλι των 27 του χρόνων, ο κορυφαίος Νορβηγός τενίστας Casper Ruud (Κάσπερ Ρουντ) αναλαμβάνει το ρόλο του global ambassador της Mango Men. Και δείχνει super stylish ως μοντέλο! Πρωταγωνιστεί στη σειρά Essentials της δημοφιλούς ισπανικής αλυσίδας, λανσάροντας basic κομμάτια για την γκαρνταρόμπα του σύγχρονου άντρα.

Σύμφωνα με τη Mango, η ήσυχη παρουσία του, που προσεγγίζει με διακριτική κομψότητα τη μόδα αφηγείται μια ιστορία. Ενσαρκώνει ιδανικά το πρόσωπο του «Craft Your Own Story», βασικού μηνύματος της νέας καμπάνιας του brand. Σύμφωνα με αυτό, «καλούμαστε να δείξουμε τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας και να συστηθούμε στον κόσμο μέσα από την πολυπλοκότητα, που μας καθορίζει ως άτομα».

Ο Ρουντ, ο πρώτος Νορβηγός που κέρδισε τίτλο ATP και έφτασε σε τελικό ATP Tour Masters 1000, θεωρείται μια από τις πιο αξιαγάπητες προσωπικότητες στο χώρο της αντισφαίρισης. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε «ATP Sportsman of the Year» για την καλή συμπεριφορά του σε τουρνουά.