Φλας στη sold out παράσταση «Dramodé» της Ενωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Mόδας

Συμμετείχε και ο Πατρινός designer Βενέδικτος Αντύπας εκπροσωπώντας το Maison Faliakos
Mια διήμερη γιορτή από την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας ήταν το 1ο Greek Fashion Festival.
Με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών/ Επιδαύρου, κόσμος από τον χώρο του πολιτισμού, της μόδας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και των media, καθώς και opinion leaders και fashionistas, κατέκλυσαν την Πειραιώς 260.
Ειδικά η sold out παράσταση-θεατρικό ντεφιλέ Dramodé έκλεψε τις εντυπώσεις.
Ελαβαν μέρος 17 brands- 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades. Ανάμεσά τους και ο Πατρινός designer Βενέδικτος Αντύπας, συνδιευθυντής του καθιερωμένου couture label Maison Faliakos που στήριξε το act στην «Ορέστεια» του Αισχύλου του 1955.
Ολες οι δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες από την ιστορία του 70χρονου Φεστιβάλ Αθηνών /Επιδαύρου.
Το act του Βασίλη Ζούλια ( με Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Διδασκάλου, Κατερίνα Μισιχρόνη, Μιχάλη Οικονόμου, Δημήτρη Μοθωναίο, Άλκηστη Πουλοπούλου,) βασιζόταν στην παράσταση «Οκτώ γυναίκες» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου (2007).
Ο Γιώργος Ελευθεριάδης έντυσε Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Άννα Παπαθανασίου, Νάνσυ Σταματοπούλου, Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, Γιώργο Καραμίχο με έμπνευση το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» σε σκηνοθεσία Τόμας Όστερμαγιερ
Συνεργάστηκαν μάλιστα 55 καλλιτέχνες ανάμεσα στους οποίους οι Κατερίνα Διδασκάλου, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Καραμίχος, Κόρα Καρβούνη, Έμιλυ Κολιανδρή, Σοφία Κόκκαλη, Ταμίλα Κουλίεβα, Μελία Κρέιλινγκ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λέχου, Aurora Marion, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος, Αιμίλιος Χειλάκης κ.α. που καταχειροκροτήθηκαν on stage.
Στο πρόγραμμα ήταν και η διακεκριμένη Πατρινή σοπράνο και πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Βασιλική Καραγιάννη.
Μεταξύ των θεατών ήταν η αντιδήμαρχος Υγείας Βίβιαν Σαμούρη και η social media agent Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου.
Η Κατερίνα Λέχου επί σκηνής
Χρήστος Πετρίδης- Βενέδικτος Αντύπας (Maison Faliakos) με τη Βίβιαν Σαμούρη
Η Melia Kreiling εμφανίστηκε στο act της πρόεδρου της Ενωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Mόδας, Ορσαλίας Παρθένη με έμπνευση το «Insenso» που σκηνοθέτησε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός το 2012
Kαρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιώργος Ελευθεριάδης, Ελις Κις
Δημήτρης Τσίκλης, Αναστασία Παντούση, Γιώργος Πράσινος, Ορσαλία Παρθένη, Αγησίλαος Μικελάτος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος.
Γιάννης Τόγκος, Τάσος Μητρόπουλος, Δημήτρης Ντάσιος
Λάκης Γαβαλάς, Ιωάννης Παπαζήσης
Εστερ Μαστρογιάννη
Ζενεβιέβ Μαζαρί
