Φλας στη sold out παράσταση «Dramodé» της Ενωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Mόδας

Mια διήμερη γιορτή από την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας ήταν το 1ο Greek Fashion Festival.

Με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών/ Επιδαύρου, κόσμος από τον χώρο του πολιτισμού, της μόδας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και των media, καθώς και opinion leaders και fashionistas, κατέκλυσαν την Πειραιώς 260.

Ειδικά η sold out παράσταση-θεατρικό ντεφιλέ Dramodé έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ελαβαν μέρος 17 brands- 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades. Ανάμεσά τους και ο Πατρινός designer Βενέδικτος Αντύπας, συνδιευθυντής του καθιερωμένου couture label Maison Faliakos που στήριξε το act στην «Ορέστεια» του Αισχύλου του 1955.

Ολες οι δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες από την ιστορία του 70χρονου Φεστιβάλ Αθηνών /Επιδαύρου.