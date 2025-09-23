Πρωτόγνωρη για τη Μαδρίτη η επίδειξη Carolina Herrera στην περίφημη Plaza Mayor

Καθηλωτικό και πρωτοφανές για την πρωτεύουσα της Ισπανίας ήταν το Carolina Herrera show λίγες μέρες πριν.

Αποθεώθηκε από τα τοπικά και διεθνή media, ενώ είδαμε καταπληκτικές εικόνες στο διαδίκτυο. Η χώρα που σημειώνει επιτυχία κυρίως στις προσιτές «αλυσίδες», δεν υποδέχεται συχνά επιδείξεις παγκόσμιας ακτινοβολίας με couture χαρακτηριστικά.

«Κατέλαβε την ψυχή της Μαδρίτης με την πρώτη πασαρέλα εκτός Νέας Υόρκης, είχε χαρακτήρα event πολιτισμού και τιμητικού αφιερώματος για την πόλη» επισήμανε το περιοδικό Hola.

To υπαίθριο show Spring/Summer 2026 περιλάμβανε 70 looks και χειροκροτήθηκε από 800 καλεσμένους. Στο επίκεντρο της προσοχής η 48χρονη Ισπανίδα καλλονή Εστερ Κάναντας, μοντέλο που έκανε θραύση στα nineties.