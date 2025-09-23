Πρωτόγνωρη για τη Μαδρίτη η επίδειξη Carolina Herrera στην περίφημη Plaza Mayor

Η μόδα της Νέας Υόρκης με σπανιόλικα vibes και κεντρικό icon την καλλονή των nineties Εστερ Κάναντας
Καθηλωτικό και πρωτοφανές για την πρωτεύουσα της Ισπανίας ήταν το Carolina Herrera show λίγες μέρες πριν.
Αποθεώθηκε από τα τοπικά και διεθνή media, ενώ είδαμε καταπληκτικές εικόνες στο διαδίκτυο. Η χώρα που σημειώνει επιτυχία κυρίως στις προσιτές «αλυσίδες», δεν υποδέχεται συχνά επιδείξεις παγκόσμιας ακτινοβολίας με couture χαρακτηριστικά.
«Κατέλαβε την ψυχή της Μαδρίτης με την πρώτη πασαρέλα εκτός Νέας Υόρκης, είχε χαρακτήρα event πολιτισμού και τιμητικού αφιερώματος για την πόλη» επισήμανε το περιοδικό Hola.
To υπαίθριο show Spring/Summer 2026 περιλάμβανε 70 looks και χειροκροτήθηκε από 800 καλεσμένους. Στο επίκεντρο της προσοχής η 48χρονη Ισπανίδα καλλονή Εστερ Κάναντας, μοντέλο που έκανε θραύση στα nineties.
Ο αριστοκρατικός Αμερικάνικος οίκος επέλεξε να δείξει την κεντρική collection του και όχι cruise ή pre σειρά, όπως κάνουν οι άλλες εταιρείες εκτός έδρας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Wes Gordon ανέφερε:«Συμβαίνει κάτι με το ρυθμό εδώ, είναι η διάθεση για ζωή, που με εμπνέει κάθε σαιζόν για τη γυναίκα Herrera. Ερωτεύτηκα τη Μαδρίτη για την ενέργεια και το style της».
Οι δημιουργίες του διέθεταν άφθονη θεατρικότητα και λάτιν αναφορές. Πρωταγωνίστησαν τα λουλούδια, τα βολάν, οι φουσκωτές φούστες, οι φραμπαλάδες, τα θεαματικά μανίκια, τα σκληρά μπούστα. Εντοπίσαμε στοιχεία παραδοσιακών αμφιέσεων του φλαμένκο και των ταυρομάχων και την καθιερωμένη τάση των 3D flowers. Χρωματικά, παρέλασαν εκθαμβωτικά κόκκινα, κίτρινα, βιολετί, φούξια αλλά και ασπρόμαυρα. Η βραδιά συνδυάστηκε με την προώθηση του καινούριου αρώματος «La Bomba». Υπόκρουση ένα mix επιτυχιών των eighties.
Oι Times έγραψαν για τη «γλώσσα της ομορφιάς» καθώς Carolina Herrera σημαίνει διαχρονικά θηλυκότητα, glam και κομψότητα. Το ίδιο το label αποκαλεί πάντως τη συλλογή «love letter to Madrid».
Παρέστησαν μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης Pedro Almodóvar, τα style icons και super models Olivia Palermo, Alexa Chung, Vittoria Ceretti, Carolina Kurkova και η δημοφιλής παρουσιάστρια Nieves Alvarez. Ρίξτε μια ματιά… οι πανοραμικές φωτογραφίες έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου.
