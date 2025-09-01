Πασαρέλα φέτος το US Open: Μέχρι και … Labubu από τη Ναόμι Οσάκα

Διάσημοι stars του τένις (Αλκαράθ, Τζόκοβις, Τιτσιπάς κ.α.) πολυσυζητήθηκαν για τα looks τους στους αγώνες

Πολύς ντόρος για το style των κορυφαίων πρωταθλητών του τένις κατά τη διεξαγωγή του US Open. Στο δρόμο που χάραξε παλιότερα η πρωτοπόρος Σερένα Γουίλιαμς, είχαμε αναπάντεχες παρουσίες στο γήπεδο. Πρώτο όνομα και πλέον εντυπωσιακή η Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία. Η διάσημη παίκτρια -που έχει χριστεί και πρέσβειρα της Louis Vuitton στο παρελθόν- συζητήθηκε περισσότερο από όλους.

Καταρχήν καθιέρωσε τις bubble skirts, δηλαδή τις φούστες balloon και τα μονοχρωματικά σύνολα σε έντονα χρώματα. Στον πρώτο γύρω (κόντρα στην Greet Minnen του Βελγίου) εθεάθη στα κόκκινα με διάκοσμο από κρυστάλλινα στρας, ένα ειδικό custom made look από τη Nike. Στο κεφάλι της είχε καπέλο με κόκκινα τριαντάφυλλα και μαλλιά «ράστα» κατά την είσοδό της ενώ στην τσάντα της είχε προστεθεί μια κούκλα Labubu επίσης από κρύσταλλα σε ειδική παραγγελία. Στον επόμενο αγώνα της ήταν λίγο πιο απλή στα μοβ, αλλά και πάλι αστραφτερή, με το τζάκετ γεμάτο κρύσταλλα.

Tα δημοσιεύματα στάθηκαν και σε ακόμα μια εμφάνιση της, αυτή της Βένους Γουίλιαμς σε total black, καθώς με τη σφραγίδα Raul Lopez for Luar, δεν θύμιζε καθόλου αθλητικό βεστιάριο. Ένα πολύ φαντεζί ντύσιμο έκανε και ο τενίστας Φράνσις Τιαφόε. Εμφανίστηκε στα κόκκινα με print ζεβρας με ετικέτα της εταιρείας Lululemon. Η κορδέλα στο κεφάλι, οι κάλτσες ήταν σε κόκκινο σε αντίθεση με κατάλευκα sneakers. Kαι τα τεράστια ονόματα όμως του ανδρικού τένις έκαναν τη διαφορά. Ο Ισπανός super star Κάρλος Αλκαράθ (Νike) και ο Γερμανός κούκλος του court Αλεξάντερ Σβέρεβ (Adidas Y-3) ακολούθησαν τη μονοχρωματική τάση σε αναπάντεχους τόνους- ο πρώτος σε total φούξια magenda και ο δεύτερος σε λαμπερό μοβ. Ο Αλκαραζ που αιφνιδίασε με το ξυρισμένο του κεφάλι- το οποίο δικαιολόγησε ως λάθος του αδελφού του- θεωρήθηκε τελικά πολύ γοητευτικός έτσι. Τον σύγκριναν με στιγμές του Μπέκαμ και του Τζόκοβιτς στα νιάτα τους.