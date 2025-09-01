US Open: Η απάντηση του Πολωνού που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Όταν το βίντεο έκανε την εμφάνισή του στα social media, πολύ γρήγορα έγινε viral με τον κόσμο να απορεί με τη συμπεριφορά του Πολωνού φιλάθλου, ανεξάρτητα από το γεγονός πως πρόκειται για έναν CEO μεγάλης εταιρείας.

Ενώ λοιπόν ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αναμνηστικά στους φιλάθλους μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open, ένας άνδρας, ο οποίος μετέπειτα αναγνωρίστηκε ως ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης πολωνικής εταιρείας, άρπαξε το καπέλο που είχε υπογράψει ο τενίστας, μέσα από τα χέρια ενός παιδιού. Ο άνδρας πήρε το καπέλο από το παιδί, το τοποθέτησε στην τσάντα του υπερήφανος και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του.

Είναι σύνηθες να γίνεται «μάχη» σε αθλητικές διοργανώσεις για ένα αυθεντικό σουβενίρ από τα χέρια των πρωταγωνιστών. Είθισται όμως τα παιδιά να προηγούνται έστω και άτυπα σε τέτοιες στιγμές.

Σάλος ξέσπασε στα Social media τις τελευταίες ημέρες με αφορμή ένα στιγμιότυπο από το US Open.

Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ τον αναγνώρισαν ως τον Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδιοκτήτη μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk. Μετά το περιστατικό, απενεργοποίησε τα σχόλια στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της σφοδρής δημόσιας καταδίκης.

Οι κριτικές στην εταιρεία και η απάντηση του Πολωνού CEO

Σε διάφορες πλατφόρμες αξιολόγησης, αφού έγινε γνωστό το περιστατικό, υπήρξαν χιλιάδες αρνητικά σχόλια και μηδενικές βαθμολογίες για την Drogbruk. Κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να αγνοήσει ο Στσέρεκ ο οποίος αποφάσισε να βγάλει μια «ανακοίνωση» στο φόρουμ Gowork.

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται», ισχυρίστηκε.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

Οι αξιολογήσεις για την Drogbruk στο Gowork έχουν πέσει σε 1,4 αστέρια από 5. Η εταιρεία έχει δεχτεί χιλιάδες αρνητικές κριτικές τις ώρες που ακολούθησαν την αποκάλυψη της ταυτότητας του Στσέρεκ.

Το happy end για το παιδί

Ο Μπροκ, το παιδί από το οποίο έκλεψαν το καπέλο, φαίνεται να ικετεύει τον Μάιχρζακ, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του, χωρίς αποτέλεσμα. Μόλις ο κόσμος είδε τι συνέβη, το βίντεο έγινε viral και συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Ευτυχώς, αυτή η ιστορία έχει αίσιο τέλος για το νεαρό.

Ο τενίστας είδε τι συνέβη και επικοινώνησε απευθείας με το παιδί, δίνοντάς του ένα καπέλο με αυτόγραφο και τον συνάντησε προσωπικά.