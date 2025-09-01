ΗΠΑ: Σχεδίασε την δολοφονία της συντρόφου του και τη σκότωσε την ημέρα που θα γεννούσε το παιδί τους

Αδιανόητη είναι η υπόθεση θανάτου μίας εγκύου γυναίκας από το Οχάιο των ΗΠΑ, η οποία δολοφονήθηκε ύστερα από εντολή του συντρόφου της, την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει το μωρό της.

Η Ίντια Κινάμορ ήταν 26 ετών όταν δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στις ΗΠΑ, στις 4 Μαρτίου 2023. Την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένο να μπει σε φάση τοκετού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το στυγερό έγκλημα ήταν σκηνοθετημένο από τον 30χρονο σύντροφο της 26χρονης εγκύου, ώστε να μοιάζει με διάρρηξη και ληστεία.

Ο λόγος για τον Κέιβον Γουόρα, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με άλλη γυναίκα και να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, έχοντας χάσει ακόμη και το σπίτι του, και είχε προσπαθήσει να πιέσει την Ίντια να κάνει έκτρωση.

Στις 21 Αυγούστου, στον 20χρονο Robert Ervin, στον 30χρονος σύντροφο της Ίντια, Kayvon Warren, και τον 22χρονο Lamar Morris Suggs απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για φόνο, καθώς και κατηγορίες για διάρρηξη.

«Αυτή θα έπρεπε να ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της Ινδίας», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Χάμιλτον, Κόνι Πίλιτς.