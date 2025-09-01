Αφγανιστάν: Πάνω από 622 νεκροί και 1.500 τραυματίες από τον σεισμό 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα στο νότιο Αφγανιστάν, με τις αρχές να κάνουν ήδη λόγο για 622 νεκρούς και 1.500 τραυματίες.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος – 8 χιλιομέτρων –, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Κτίρια από την Καμπούλ μέχρι την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα μακριά, φέρεται να κατέρρευσαν ή να υπέστησαν ζημιές, από τη σεισμική δόνηση που διήρκησε για αρκετά δευτερόλεπτα. Ένας δεύτερος σεισμός, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, έπληξε την ίδια επαρχία περίπου 20 λεπτά αργότερα, ακολουθούμενος από έναν σεισμό 5,2 Ρίχτερ στο ίδιο βάθος.

Σε ορισμένες από τις περιοχές της επαρχίας Κουνάρ που έχουν πληγεί περισσότερο, ο σεισμός προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις που κατέστησαν την περιοχή απρόσιτη οδικώς.