Νέος Διοικητής της Ασφάλειας Πατρών ο Γιάννης Σταθούλιας

Ο Γιάννης Σταθούλιας, μέχρι πρότινος Υποδιευθυντής της Ασφάλειας Πατρών, τοποθετήθηκε στη θέση του Διοικητή, αναλαμβάνοντας μια από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες της περιοχής.

Με μακρά θητεία στο Σώμα και διαπιστωμένη αποτελεσματικότητα, ο νέος Διοικητής έχει στο ενεργητικό του σειρά επιτυχημένων υποθέσεων. Στόχος του, όπως επισημαίνεται, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Ασφάλειας και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.