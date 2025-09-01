Back to Top
Νέος Διοικητής της Ασφάλειας Πατρών ο Γιάννης Σταθούλιας

Με πολυετή εμπειρία και σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του αναλαμβάνει τα «ηνία» της υπηρεσίας

Ο Γιάννης Σταθούλιας, μέχρι πρότινος Υποδιευθυντής της Ασφάλειας Πατρών, τοποθετήθηκε στη θέση του Διοικητή, αναλαμβάνοντας μια από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες της περιοχής.

Με μακρά θητεία στο Σώμα και διαπιστωμένη αποτελεσματικότητα, ο νέος Διοικητής έχει στο ενεργητικό του σειρά επιτυχημένων υποθέσεων. Στόχος του, όπως επισημαίνεται, είναι η περαιτέρω ενίσχυση του έργου της Ασφάλειας και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

