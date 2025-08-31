Ελληνικό: Χειρίστρια γερανού έγινε viral στο TikTok

Μια γυναίκα που εργάζεται ως χειρίστρια γερανού ανέβαζε βίντεο στο TikTok την ώρα που εργαζόταν από ύψος 150 μέτρων και κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών καθώς εκείνη βρισκόταν κυριολεκτικά πάνω από τα εντυπωσιακά έργα ανάπλασης στο Ελληνικό.

Τα βίντεο της έχουν γίνει viral και είναι πραγματικά καθηλωτικά.

Στο πιο πρόσφατό βίντεο της χειρίστριας γερανού, διάρκειας 1 λεπτού και 10 δευτερολέπτων, μιλώντας στα γαλλικά, ξεκινά με τη φράση: «Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς οδηγώ τον γερανό», πριν ξεκινήσει να εξηγεί βήμα-βήμα τη διαδικασία χειρισμού του ογκώδους μηχανήματος στο Ελληνικό.

Η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό της καμπίνας και τα χειριστήρια ενώ φαίνεται και η πανοραμική θέα από τα 150 μέτρα ύψος, προσφέροντας στους θεατές μια σπάνια ματιά σε ένα επάγγελμα που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης.