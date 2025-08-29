«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί σε χτύπησα» -Τσιτσιπάς απειλεί Αλτμάιερ μετά την ήττα του στο US Open

Έντονο διάλογο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα τους στο US Open.

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στα πέντε σετ από τον Γερμανό, έχοντας χάσει match point, έπειτα από συναρπαστικό αγώνα.

Οι δύο τενίστες, όμως, είχαν έντονο διάλογο μετά το τέλος της αναμέτρησής τους. Κι αυτό διότι στον χαιρετισμό των αθλητών μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς αφού έδωσε τα χέρια με τον Αλτμάιερ έκανε παράπονα για το γεγονός ότι ο αντίπαλος του έκανε underarm service (σερβίς από κάτω).

Αυτή η παρατήρηση του Έλληνα πρωταθλητή φάνηκε να ενοχλεί τον Γερμανό, ο οποίος έκανε βήματα προς τα πίσω λέγοντας στον Τσιτσιπά να φύγει.

Κατόπιν, φανερά ενοχλημένος απομάκρυνε τον Έλληνα, χαιρέτησε τον διαιτητή και κατόπιν στράφηκε προς τον κόσμο για να πανηγυρίσει τη νίκη και την πρόκρισή του.