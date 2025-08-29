Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ μπήκε χθες με το δεξί στο Eurobasket 2025, παρά το γεγονός ότι έκανε τα εύκολα... δύσκολα και επικράτησε της Ιταλίας 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματάει στους 31 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.

Τρεις από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία.

Πόσοι όμως είναι στα αλήθεια οι AntetokounBros; Άπαντες θαυμάζουν τον Γιάννη. Οι περισσότεροι διασκεδάζουν με τον Θανάση. Πολλοί γνωρίζουν τον Κώστα και ίσως λιγότεροι τον Άλεξ. Μα στα αλήθεια πόσοι γνωρίζουν τον Φράνσις Αντετοκούνμπο;

Μπορεί να είναι ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο, αλλά δεν παύει να είναι ο πρωτότοκος!

Ο Φράνσις είναι ο μεγαλύτερος από τους πέντε αδελφούς Αντετοκούνμπο και γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1988 στο Λάγος της Νιγηρίας. Σε αντίθεση με τα αδέλφια του, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα μετά τη μετανάστευση των γονιών τους, ο Φράνσις έμεινε στο Λάγος με τους παππούδες του, αν και τώρα ζει στην Ελλάδα.

Κι όμως υπήρξε και εκείνος αθλητής. Η μόνη διαφορά; Το μπάσκετ δεν ήταν το επαγγελματικό άθλημα της επιλογής του, αλλά ακολούθησε αθλητική καριέρα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως ο πατέρας του, Τσαρλς. Πριν από την απόσυρσή του από τα γήπεδα, ο Φράνσις έπαιξε σε διάφορα πρωταθλήματα της Νιγηρίας και της Ελλάδας. Ο Φράνσις έπαιξε σε διάφορες ομάδες, όπως για παράδειγμα το 2018 στη Σπάρτη.



Εκτός από τις αθλητικές του ικανότητες, ο Φράνσις διαθέτει επίσης μουσικό ταλέντο. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί το μεσαίο του όνομα, Οφίλι, και προ ετών πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του single, «Shekosi,» και το μουσικό βίντεο το 2020.