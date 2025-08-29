Μαριέττα Χρουσαλά: Μπάνιο με γουρούνια σε θάλασσα του Ιονίου

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της και πλέον βρίσκονται στο Ιόνιο.

Στο μικρό νησάκι Άτοκος έζησαν μια εμπειρία που πιθανότατα θα τους μείνει αξέχαστη. Σε θάλασσα έκαναν μπάνιο με γουρούνια που είχαν κατέβει και έδειχναν να μην επηρεάζονται από την ανθρώπινη παρουσία.

Τα γουρούνια μπήκαν στη θάλασσα και κολύμπησαν μαζί με τους ανθρώπους. Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά μοναδικά στιγμιότυπα που άρχισαν να κάνουν το γύρο των social media.

Η Μαριέττα Χρουσαλά, ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα παιδιά τους έπαιξαν και έκαναν βουτιές με τα γουρουνάκια, ζώντας μια εμπειρία που θύμιζε εικόνες από εξωτικά μέρη.

«Μία από τις πιο μοναδικές εμπειρίες. Στην τελευταία φωτογραφία μπορείτε να δείτε το χέρι της μόνιμης photobomber μου, της Eve», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Άτοκος είναι νησίδα του Ιονίου Πελάγους, η οποία βρίσκεται νότια της Λευκάδας και βόρεια της Ιθάκης. Ανήκει στο σύμπλεγμα των βόρειων Εχινάδων, αν και είναι κάπως απομακρυσμένη από τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος.

Η Άτοκος διαθέτει αρκετούς κολπίσκους, κατάλληλους για τα σκάφη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ιδιόκτητο νησί της οικογένειας Τσάκου. Η Μαριέττα Χρουσαλά αποφάσει να το επισκεφθεί με τον σύζυγο και τα παιδιά τους για διακοπές και φαίνεται να μην το μετάνιωσαν.