Πρίγκιπας Χάρι: Τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθεί το Λονδίνο

Το Λονδίνο θα επισκεφθεί ο Πρίγκιπας Χάρι τον επόμενο μήνα, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο δούκας του Σάσεξ θα γιορτάσει τα επιτεύγματα παιδιών με σοβαρές ασθένειες και των οικογενειών τους, σε φιλανθρωπική εκδήλωση στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα περάσει χρόνο μαζί τους σε δεξίωση πριν από την τελετή απονομής βραβείων. Αμέσως μετά θα βραβεύσει ένα παιδί ηλικίας από 4 έως 6 ετών για την έμπνευση που προσφέρει με τον καθημερινό αγώνα που δίνει.

Όπως είναι φυσικό η επίσκεψη του δούκα του Σάσεξ θα πυροδοτήσει νέα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο για το εάν θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο ή τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι θα πραγματοποιηθεί περίπου μια εβδομάδα πριν ο Βρετανός βασιλιάς υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια για επίσημη επίσκεψη στις 17 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι μέλη της ομάδας επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ συνάντησαν τον βοηθό του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ δεν αναμένεται να συνοδεύσει στην επίσκεψη στο Λονδίνο τον σύζυγό της. Επίσης και τα παιδιά του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ θα παραμείνουν στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.