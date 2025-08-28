Τζορτζ Κλούνεϊ: Η ξαφνική αδιαθεσία του ηθοποιού στη Βενετία

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, φέρεται να μείωσε τις εμφανίσεις του την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Όπως αναφέρει το περιοδικό «Τhe Hollywood Reporter» κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, (Τετάρτη 27 Αυγούστου), ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακύρωσε μια συνέντευξη Τύπου για το «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach), ενώ δεν παρευρέθηκε σε δείπνο με τους συντελεστές.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην παραγωγή, ο Κλούνεϊ ένιωσε αδιαθεσία και οι συνεργάτες του τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί, καθώς τον περιμένει μία πολύ απαιτητική Πέμπτη.

Στο σημερινό πρόγραμμα του σταρ περιλαμβάνονται η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix και στη συνέχεια η πρεμιέρα τoυ «Jay Kelly» στην Sala Grande.

Αν και η κατάσταση του Κλούνεϊ λέγεται ότι δεν είναι σοβαρή, η αιτία της αδιαθεσίας παραμένει άγνωστη. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον σταρ να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος και να φεύγει από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) με προορισμό το σπίτι του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε φωτογραφηθεί στη Βενετία μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Λόρα Ντερν (Laura Dern). Έδειχνε κομψός κατά την άφιξή του στο Λίντο φορώντας ένα μπλε κοστούμι και ένα ριγέ πουκάμισο, χωρίς να μαρτυρά με την εμφάνισή του ότι δεν ένιωθε καλά.