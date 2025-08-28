Στάθης Μαντζώρος: Στον Ερυθρό Σταυρό ο ηθοποιός του «Σασμού»

Ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες δίνει μια δύσκολη και απαιτητική μάχη με την υγεία του, πράγμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό της επιτυχημένης σειράς « Σασμός», στην οποία τον βλέπουμε στον ρόλο του καφετζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Espresso», ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly