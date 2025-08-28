Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Στάθης Μαντζώρος: Στον Ερυθρό Σταυρό ο ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στον Ερυθρό Σταυρό ο η...

Αγωνία με την υγεία του

Ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες δίνει μια δύσκολη και απαιτητική μάχη με την υγεία του, πράγμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό της επιτυχημένης σειράς « Σασμός», στην οποία τον βλέπουμε στον ρόλο του καφετζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Espresso», ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Το ποστ του αρραβώνα τους «κέρδισε» και βασιλικό «like»

Μαζωνάκης: Νέα μήνυση για την ακούσια νοσηλεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Spotlight