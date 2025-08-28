Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Πρεμιέρα με νίκη στο Eurobasket 2025 για την «γαλανόλευκη» με μαγικό Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει ακόμα μία σπουδαία παράσταση με τα γαλανόλευκα, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τρίτο όμιλο, η οποία της φτιάχνει το μονοπάτι προς τη ζώνη των μεταλλίων.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ήταν ανώτερη από την Ιταλία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα μέσα στο παιχνίδι, ενώ ξέφυγε αρκετές φορές με διψήφια διαφορά, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερο άγχος στην τελική επικράτηση.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τη γαλανόλευκη ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σταμάτησε στους 29 πόντους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς άλλος παίκτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν ήταν διψήφιος, με τους Σλούκα, Τολιόπουλο και Μήτογλου να βοηθούν τον σούπερ σταρ του NBA στο σκοράρισμα.

Αναμφίβολα, αυτό που πρέπει να κρατήσει η Εθνική Ελλάδας από την πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία είναι η εξαιρετική εικόνα στην άμυνα που καθήλωσε τους Ιταλούς κάτω από τους 70 πόντους.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με τους Ντόρσεϊ, Σλούκα, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο Μήτογλου με τον Σλούκα να σημειώνει το πρώτη της καλάθι στην διοργάνωση. Η συνέχεια ανήκε σε μεγάλο βαθμό στον Γιάννη Αντετοκούνμπο επιθετικά, βοηθώντας το 10-10 (5’40’’) να γίνει 22-12 (10’) με τρίποντα από τους Παπανικολάου και Τολιόπουλο.

Ο δεύτερος ήταν αυτός που έστειλε τη διαφορά στο +12 (24-12, 10’18’’), ο Σλούκας διατήρησε την διψήφια τιμή της δύο φορές(25-15 στο 11’40’’, 30-20 στο 13’) με το Σπανούλη να ανακατεύει από νωρίς την τράπουλα με αλλαγές.

Η Ιταλία στηρίχθηκε επιθετικά στον Νικολό Μέλι και στα σουτ τριών πόντων, ενώ πήρε πολλά από τα επιθετικά ριμπάουντ (επτά στο πρώτο εικοσάλεπτο), καταφέρνοντας να μειώσει στους τέσσερις πόντους (36-32) λίγο πριν οι δύο αντίπαλοι πάρουν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Στο διάστημα αυτό η ελληνική ομάδα είχε υποπέσει ήδη σε εννέα λάθη και είχε 16 ριμπάουντ, όλα αμυντικά.

Ο Σλούκας με ένα τρίποντο και μια ασίστ για το θεαματικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στο 41-34 (22’30’’) με την Ελλάδα να αντιδρά στο καλό διάστημα της Ιταλίας. Το 45-41 (24’40’’) με 3/3 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας από τον Ντανίλο Γκαλινάρι έγινε 52-41 (27’) με την Ελλάδα να καταγράφει ενδιάμεσα και το πρώτο της επιθετικό ριμπάουντ στο παιχνίδι.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους παίκτες του να διατηρούν τον έλεγχο και να φτάσουν στο +14 (61-47, 32’10”) με τον Μήτογλου. Ο Νιανγκ πήρε προσπάθειες (66-57, 35′), ο Φοντέκιο ευστόχησε για πρώτη φορά μετά απο δέκα άστοχες προσπάθειες και η Ιταλία πλησίασε στους έξι (66-60, 36′), αλλά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έστειλε και πάλι την διαφορά στο +10 (71-61, 37′).

Ο Σπανιόλο μείωσε και πάλι (71-66, 39′) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 75-66 με συνεχόμενα καλάθια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (14/20 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 6 (1), Μήτογλου 9 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8 (0/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/54 βολές, 5 φάουλ σε 15:40), Μέλι 15 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Τόμσον 3 , Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10 (4/10 δίποντα, 22 βολές), Νιανγκ 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 20/34 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 14/19 βολές, 31 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 4 επιθετικά), 13 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 16/38 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 13/19 βολές, 32 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 24 φάουλ.