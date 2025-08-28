Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι των "ερυθρόλευκων" στη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, έμαθε τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League.

Το έργο των Πειραιωτών είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως αναμενόταν, με τους ερυθρόλευκους όχι μόνο να μην αποφεύγουν τα μεγαθήρια, αλλά να πέφτουν πάνω σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ κα Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός έπεσε πάνω και στις δύο κορυφαίες ολλανδικές ομάδες Αϊντχόφεν και Άγιαξ, ενώ τουλάχιστον θα αντιμετωπίσει την Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης” και την Καϊράτ στο Καζακστάν, οι οποίες είναι σχετικά βατοί αντίπαλοι.

Αυτές είναι η Ρεάλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Aϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ (εκτός).

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Οι αγώνες είναι οι μονοί και οι πρωταθλητές Ελλάδας φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν, προκειμένου να βρεθούν στις πρώτες 24 ομάδες (σ.σ. από τις 32) που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Όλες οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες πηγαίνουν απευθείας στους “16”, ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν σε αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες.