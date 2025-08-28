Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων και την πρεμιέρα της Εθνικής στο Eurobasket

Αρκετές οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με πολλούς αγώνες προγραμματισμένους για σήμερα, 28 Αυγούστου.

Από νωρίς το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα υπάρχουν ματς για το Eurobasket με ενδιαφέρον με την Εθνική Ελλάδος να μπαίνει στη μάχη το βράδυ απέναντι στην Ιταλία.

Παράλληλα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν για την ευρωπαϊκή τους παρουσία σήμερα σε Europa και Conference League.

Φυσικά σήμερα υπάρχει και η κλήρωση της League Phase του Champions League με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/8/2025):

15:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Γεωργία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

18:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:55 Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Champions League

20:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ριέκα UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Άντερλεχτ UEFA Conference League

21:30 ΕΡΤ News, Novasports Start Ελλάδα – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Σλοβενία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ