4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Τα πακέτα παροχών, οι δηλώσεις συμμετοχής

Δύο είναι τα πακέτα των παροχών στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού μαραθωνοδρόμου και πρωταθλητή της Παναχαϊκής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και τον διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

Αναλυτικά τα πακέτα των παροχών:

Βασικό πακέτο

-Αριθμός συμμετοχής , ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης και παραμάνες

για τον αριθμό.

-Τσάντα δρομέα.

-Αναμνηστικό μετάλλιο

-Τροφοδοσία κατά την διάρκεια τουαγώνα και στον τερματισμού.

Ενισχυμένο πακέτο

-Αριθμός συμμετοχής , ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης και παραμάνες

για τον αριθμό.

-Τσάντα δρομέα.

-Αναμνηστικό μετάλλιο.

-Τροφοδοσία κατά την διάρκεια του αγώνα και στον τερματισμού

-Αναμνηστική τεχνική μπλούζα.

Το ενδιαφέρον του δρομικού κινήματος για τη διοργάνωση είναι μεγάλο. Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about