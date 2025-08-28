Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Τα πακέτα παροχών, οι δηλώσεις συμμετοχής

4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμ...

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Δύο είναι τα πακέτα των παροχών στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού μαραθωνοδρόμου και πρωταθλητή της Παναχαϊκής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και τον διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

Αναλυτικά τα πακέτα των παροχών:

Βασικό πακέτο

-Αριθμός συμμετοχής , ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης και παραμάνες 

για τον αριθμό.

-Τσάντα δρομέα.

-Αναμνηστικό μετάλλιο

-Τροφοδοσία κατά την διάρκεια τουαγώνα και στον τερματισμού.

Ενισχυμένο πακέτο

-Αριθμός συμμετοχής , ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης και παραμάνες 

για τον αριθμό.

-Τσάντα δρομέα.

-Αναμνηστικό μετάλλιο.

-Τροφοδοσία κατά την διάρκεια του αγώνα και στον τερματισμού

-Αναμνηστική τεχνική μπλούζα.

Το ενδιαφέρον του δρομικού κινήματος για τη διοργάνωση είναι μεγάλο. Οι  εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες ξεκίνησαν και  συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://raceid.com/el/races/13932/about

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Στίβος 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος Κούρος Δήμος Πατρέων

Sports