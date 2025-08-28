Ονειρική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Μεγάλες προκρίσεις στο Europa και Conference League για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Τριπλή πρόκριση για τα ελληνικά χρώματα στη League phase του Europa και του Conference League. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήραν αυτό που ήθελαν στους αγώνες-ρεβάνς των play off και θα βρίσκονται στις κληρώσεις της Παρασκευής.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες να σκοράρει στην Τουρκία, ήταν ανώτερος της Σαμσουσπόρ και πανηγύρισε με το τελικό 0-0 μια καθ' όλα άξια πρόκριση στη League Phase του Europa League, μετά το 2-1 του ΟΑΚΑ.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα, ανατρέποντας εμφατικά την ήττα της Κροατίας (1-0) και παίρνοντας το εισιτήριο για το League Phase του UEFA Europa League για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ με τέρματα των Κοϊτά και Κουτέσα και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 3-1 μετά το 1-1 στο Βέλγιο.

Σαμσουσπόρ-Παναθηναϊκός 0-0

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν δυνατά στο ματς και απείλησαν πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό από κεφαλιά του Μουαντιλματζί, ο Εμρέ βγήκε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Πολωνός γκολκίπερ του «τριφυλλιού» απέκρουσε με το... πρόσωπο.

Από το 20' κι έπειτα οι πράσινοι ισορρόπησαν και με κορυφαίο τον Τσιριβέγια κυκλοφόρησαν την μπάλα κι έχασαν δύο μεγάλες στιγμές για να σκοράρουν.

Στο 23' ο Κυριακόπουλος μόνος του έστειλε την μπάλα άουτ, όπως και ο Ιωαννίδης σε τρομερό τετ α τετ στο 42'. Οι Τούρκοι απείλησαν στο 45'+1' με τον Μακούμπο και στο 38' με τον Μουσάμπα αλλά ο Ντραγκόφσκι ήταν ''εκεί''.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη καλύτερος ανασταλτικά, έκλεινε τους χώρους, είχε άριστες αποστάσεις και κράτησε τους Τούρκος σε μια ανούσια υπεροχή.

Ο Ιωαννίδης έκανε στο 48’ κατά μέτωπο επίθεση «ζαλίζοντας» τον Φαν Ντρόνγκελεν, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66’ οι «πράσινοι» βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ιωαννίδη να βγάζει τον Τετέ σε τετ-α-τετ με τον Κοτσούκ, όμως το πλασέ του Βραζιλιάνου αποκρούστηκε με τα πόδια απ’ τον Τούρκο γκολκίπερ. Στην άμεση εξέλιξη της φάσης ο Τετέ πρόλαβε ξανά την μπάλα, όμως ανατράπηκε απ’ τον Κουτσούκ με τον διαιτητή Ιρφάν Πελίτο να μην δίνει ούτε ο ίδιος, ούτε ακολούθως ο Ολλανδός VAR Φαν Μπέκελ την καθαρή παράβαση.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ήταν τρομερά συμπαγής και κράτησε ως το φινάλε το πολύτιμο 0-0 που τον οδήγησε στην πρόκριση και στη League Phase του Europa League.

Η παράδοση μίλησε, ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα και προκρίθηκε πανηγυρικά

Στην πολυετή ιστορία του Δικεφάλου του Βορρά στα Ευρωπαϊκά κύπελλα, ένα από τα ρεκόρ του είναι και το γεγονός ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από κροατικές ομάδες σε διπλές αναμετρήσεις...

Κι αυτή η τρομερή παράδοση των ασπρόμαυρων συνεχίστηκε και φέτος με θύμα την Ριέκα (δεύτερος αποκλεισμός της από τον ΠΑΟΚ σε μια πενταετία) καθώς το 1-0 με το οποίο οι πρωταθλητές Κροατίας είχαν επικρατήσει στην έδρα τους αποδείχθηκε πολύ μικρό.

Ο ΠΑΟΚ στο 25' το είχε ανατρέψει ήδη, με το γκολ του Μεϊτέ στο 13' και τη... ζωγραφιά του Κωνσταντέλια στο 25' με τους Θεσσαλονικείς να βλέπουν τον Φρουκ δύο λεπτά πριν το 2-0 να σημαδεύει το δοκάρι (στη μοναδική τους φάση στο ματς).

Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε στο 56' όταν οι Κροάτες αντί να διώξουν έδωσαν τη μπάλα στον «Ντέλια» που μοίρασε έτοιμο γκολ στον Τσάλοφ για το 3-0.

Η Ριέκα στο 71' έμεινε με 10 παίκτες και στο 76' ήρθε το απίθανο γκολ του Γιακουμάκη, ο οποίος απέφυγε στη γραμμή του άουτ τον αντίπαλο του και με εκπληκτικό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.. Το κερασάκι στην ασπρόμαυρη τούρτα της πρόκρισης ήρθε από τον Πέλκα στο 89'.