«Vanya» με τον Γιώργο Καραμίχο: Μετά τα περσινά sold out, ξανά στο Θέατρο Τέχνης

Ο γνωστός ηθοποιός παίζει 8 ρόλους, σε ένα έργο- διασκευή του Τσέχωφ που θριάμβευσε στο West End του Λονδίνου
Eνθουσίασε το one man show του Γιώργου Καραμίχου την περασμένη σαιζόν, οπότε επαναλαμβάνεται στη θεατρική Αθήνα. Πρόκειται για το «Vanya», μια συμπυκνωμένη παραλλαγή του αριστουργήματος του Τσέχωφ, όπου ο γνωστός ηθοποιός δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας ενσαρκώνοντας 8 ήρωες.
Το συγκεκριμένο έργο «έσκισε» πρόσφατα στο West End του Λονδίνου με τον star Αντριου Σκοτ.
Ο σημαντικός Βρετανοϊρλανδός θεατρικός συγγραφέας, Simon Stephens, που είναι επίσης μουσικός και καθηγητής σεναρίου στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ καθώς και συνεργάτης του Royal Court Theatre, έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα χάρη στο έργο του «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα». Στο «Vanya» ξεδιπλώνει τους κωμικοτραγικούς χαρακτήρες που έχουν απογοητευτεί από τη ζωή τους παρουσιάζοντάς τους ως καθημερινούς τύπους σε οικείους χώρους. Αναφέρει πως πρόκειται για «ένα έργο για το σεξ, την αγάπη, τα λεφτά και την ζωή. Σε έναν κόσμο όπου τα λεφτά τελειώνουν, όπως συνηθίζεται άλλωστε, και τα πάντα φαίνονται ασταθή…»
Ο Γιώργος Καραμίχος εντυπωσιάζει στην παράσταση
Στον ίδιο ρόλο ο διάσημος Αντριου Σκοτ είχε μαγέψει κοινό κια κριτικούς στο Λονδίνο
Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος: «Στον πυρήνα του έργου είναι ένα ερώτημα: Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές μας; Οκτώ ρολόι αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο και ένας ηθοποιός ενσωματώνει αυτή την σπαρακτική ανάγκη για αλλαγή. Για μια διαφορετική ζωή. Για έρωτα, αγάπη, επιτυχία, χρήματα, αποδοχή, ευτυχία. Χαρακτήρες εγκλωβισμένοι, γελοίοι, τραγικοί και απόλυτα σύγχρονοι. Που μπορεί να τους συναντήσουμε στην οικογένειά μας, στο γραφείο, σε ένα μπαρ ή στο σουπερμάρκετ. Άνθρωποι εγκλωβισμένα σε έναν τόπο κατανάλωσης και αφθονίας που κρύβει μια άγονη λούπα – ένα ανθρώπινο καθαρτήριο. Εφιάλτης και φάρσα μαζί. Όπως όλα τα έργα που έχουν αντέξει στον χρόνο».
Επισημαίνουμε πως η παράσταση πέρυσι πέτυχε συνεχόμενα sold out και δύσκολα έβρισκες θέση. Ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης της Πεσματζόγλου 5, όπου ο Γιώργος Καραμίχος επανέρχεται μετά από 12 χρόνια.
