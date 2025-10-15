«Vanya» με τον Γιώργο Καραμίχο: Μετά τα περσινά sold out, ξανά στο Θέατρο Τέχνης

Eνθουσίασε το one man show του Γιώργου Καραμίχου την περασμένη σαιζόν, οπότε επαναλαμβάνεται στη θεατρική Αθήνα. Πρόκειται για το «Vanya», μια συμπυκνωμένη παραλλαγή του αριστουργήματος του Τσέχωφ, όπου ο γνωστός ηθοποιός δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας ενσαρκώνοντας 8 ήρωες.

Το συγκεκριμένο έργο «έσκισε» πρόσφατα στο West End του Λονδίνου με τον star Αντριου Σκοτ.

Ο σημαντικός Βρετανοϊρλανδός θεατρικός συγγραφέας, Simon Stephens, που είναι επίσης μουσικός και καθηγητής σεναρίου στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ καθώς και συνεργάτης του Royal Court Theatre, έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα χάρη στο έργο του «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα». Στο «Vanya» ξεδιπλώνει τους κωμικοτραγικούς χαρακτήρες που έχουν απογοητευτεί από τη ζωή τους παρουσιάζοντάς τους ως καθημερινούς τύπους σε οικείους χώρους. Αναφέρει πως πρόκειται για «ένα έργο για το σεξ, την αγάπη, τα λεφτά και την ζωή. Σε έναν κόσμο όπου τα λεφτά τελειώνουν, όπως συνηθίζεται άλλωστε, και τα πάντα φαίνονται ασταθή…»